Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın'ın köşe yazısı...

Bir varmış bir yokmuş diye başlayan masallar gibi benim ülkem.

Bir gün elektrik var bir gün yok.

Bir gün iyisiniz bir gün kötü.

Bir gün yolunuz var bir gün yok.

Bir gün uyandınız akaryakıt yok, ertesi gün var.

Güzeldir aslında benim ülkem masallardaki gibi. Cahilleri küstahlaştıran, bilgiyi doğru kullanamayanları da kibirli yapan bir masal ülkesidir.

Mesela, polisimizi döver, söver sayarız ama bir şey olur olmaz da hemen onları ararız gelip bizi kurtarsınlar diye. Hem kahramanımız olurlar hem de işimiz bitince küstahlığımız olurlar.

Çevik Kuvvetimiz var mesela masallardaki yeşil devler gibi , büyük olaylarda gelirler kötülerle savaşmak için ama işimiz bitince her şey süt liman olunca kimse onların kahramanlıklarından fedakarlıklarından bahsetmez.

Masal gibidir ülkem. Hele baharları peri masalları gibi olur. Yemyeşil olur bağ bahçe, çiçek dolar ağaçlar cıvıl cıvıl kuşlar bir uyanış yaşar doğa, biz kibirliliğimizin altında uyurken.

Herkesin her istediğini yaptığı bir masal ülkesi mesela, bir gün uyanıyorsunuz kendinizi polisin yerine koyuyorsunuz, bir gün uyanmışsınız yargı dağıtan yargıç, bir gün bir bakmışsınız ülkenin Başbakanı Cumhurbaşkanı sanıyorsunuz kendinizi sonra veryansın delilik böyle bir şey olsa gerek. Her şeyi normalleştirmek ve sanki başka bir dünya yokmuşçasına buna inanmak.

Masallar diyarı gibiyiz, gündemlerimiz kısacık mesela, hemen unutuyor başka konulara dalıyoruz. Sanki hiç canımız yanmamış, sanki hiç olmamış gibi.

En güzel hikayemiz umutla bağlandığımız kelime ise “halledeğiz”

Ne güzel huzur veren bir kelime değil mi?

“Hallederiz” . En güzel rüyalarımız bu kelime ile başlar ve masallar devam eder. Ta ki, biz bir gün uyanıncaya kadar. Ta ki bize olmaz diye avunduğumuz olaylar bizim başımıza gelene kadar.

Ama biz zaten inanmaya hazır bir milletiz bize “hallederiz” demeniz yeter,olan her neyse onu da yutar uykuya devam ederiz.