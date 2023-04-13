Konuk yazar Karakuş yazdı...

Soruyoruz kimin umrunda

HİÇ KİMSENİN....



Haklı haksız, olacaktır , olmayacaktır diye diye yıllardır iktidar ve siyasi kavgaların tek kurban hep halk, hep emekçi, hep vatandaş oldu. Görünen o ki olmaya da devam edecek. Al işte tam yazımı yazıyorken elektrik EL YAPIMI yine gitti. Hoppp çok sayın hükümet edenler çalıştı değil mi ? Evlerinizdeki jeneratörleriniz ama siz bu şalter indirme güzergahında değilsiniz değil mi? Tabii ki size ne evde yatağa bağlı hastalardan, sınava çalışan çocuklardan, iftar yapacak oruçludan.

*Elektrik olmayan bir ülkenin arızası nasıl oluyor acaba?

*Nerede bu elektrik ki arıza oluyor?

*Nereden çıkıyor bu arızalar?...(SABOTAJ)

* Neden arıza oluyor?...( SABOTAJ)

*Oluyor mu yoksa arıza çıkartılıyor mu ?...(SABOTAJ)

*Hangi oyun ve oyunlar içerisindeyiz?....



Bitmek bilmeyen emri vuku planlarınız sayesinde açlığı da, sefaleti de , karanlığı da gördü bu halk. Yatağa bağlı hastalar her dakikası hayati önem taşıyan oksijene bağlı vatandaşlarımız , yaşlılar ve çocuklarımız. Bunları düşünen bir tane aklı selim yok mu bu ülkede? Bu nasıl bir yönetme şekli şemalidir ? Biri bize anlatsın. Ya geçtik sıcağını, soğuğunu, kışını ve yazını. Geçtik artık dolaptaki zar zor alınan yiyeceği. Geçtik artık çalışıp çalışmayacak ev araç gereçlerini.

Artık insanların hayatları ile oynuyorsunuz. Çok mükemmel hastanelere sahip bir ülkeymişsiz gibi oralarda yatan onca hastanın, evinde tedavi gören insanların hayatlarını HİÇEEEE evet bildiğiniz HİÇE sayarak aldığınız emri yerine getirmek pahasına umarsız ve inatla ülkeyi de bu halkı da batırmak farz oldu sizlere. Her tarafı su alan bir gemi haline getirdiniz memleketi. Bir delik zar zor borç harç ile kapatılır, öbür yandan üç delik birden açılıyor. Batacak ne yapsa etse bu gemi batacak.

İşin enteresan yanı bir buzdağına veya kayaya çarparak değil, bile isteye mürettebat tarafından batırılacak. Yetmedi mi ya valla samimi bir şeklide soruyoruz. Yönetime bakın biz bize konuşuyoruz.

YETMEDİ Mİ SAĞLAYACAĞINIZ ÇIKARLAR İÇİN HALKI GÖMDÜĞÜNÜZ???

YETMEDİ Mİ ALDIĞINIZ EMİRLER?..

YETMEDİ Mİ HALA SIRTINIZI HALKA DAYAYIP YEDİĞİNİZ İÇTİĞİNİZ?..

YETMEDİ Mİ HALKA BİR VERİP ON ALARAK BORÇLU ÇIKARTMAK?...



YETMEDİ Mİ ÜLKENİN TOPRAĞINI

SATMANIZ?..

YETMEDİ Mİ BİN BİR ZORLUKLA YAPILANLARI YIKMANIZ?...

YA YETMEDİ Mİ BİRİKTİRDİĞİNİZ MİLYONLARINIZ?...

Daha ne kadar alacak, ne kadar çalacak, ne kadar halkın sırtından rant elde edip HER ŞEY HALKIMIZ İÇİN diyeceksiniz? Daha ne kadar emir kulu olup ülkenin geleceğini yok edeceksiniz? Daha ne kadar insanların gelecekleri, şimdiki zamanlarını ellerinden alacaksınız? Daha ne kadar olması gerekeni değil de olmaması gerekenleri yapmaya devam edeceksiniz? Daha ne kadar bu ülkenin emekçisini, emeklisini, çalışanını ezecek yok sayacaksınız?



Nerden bakarsak bakalım çekmediği kalmamış bir ülke ve onun halkının artık gerçekleri gördüğü ve de geç kalınmışlığın verdiği pişmanlık ile sadece ve sadece aç kalmamak uğruna savaş veriyor oluşu. Evlat nasıl okuturum derdi, ilaç nasıl bulurum telaşı, hastalanırsam hangi hastanede tedavi görürüm acabaları. Anlayacağınız iktidar ve siyasi kurbanı olmamak için bir su üstünde kalma gayretleri.



Yazık ya

Düşünün ki sizleri bu ülkeyi daha iyi bir yerlere getirmek umudu ile taşımışlar. Düşünün ki doktor, öğretmen yetiştirecek gençlerimizin hayalini kurup küçücük bir ülkenin yapamayacağı ve başaramayacağı birçok şeyi başarıp imza atacağı düşünceleri ile sizleri bir yerlere getirmişler.



O sihirli cümle ne idi ?

HER ŞEY GÜZEL OLACAK...

Evet SİZLER için her daim ŞÜPHESİZ..



HADİ BİR DÜŞÜNÜN BAKALIM

EL YAPIMI KARANLIKTA

HALK, VATANDAŞ, EMEKÇİ, EMEKLİN VE GENÇLİĞİN

AYDINLIĞI NASIL GÖRSÜN?...



KARAKUŞ