Şu an için kent genelinde kontrolsüz bir durum bulunmadığını belirten Harmancı, vatandaşlardan kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından yapılan duyuruları yakından takip etmelerini istedi.

-“Sorun yağmur değil, baraj ve gölet taşması”

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklama yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yaşanan sorunun doğrudan yağıştan kaynaklanmadığını belirterek, rutin yağışlarda derelerin suyu taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Asıl sorunun Kanlıköy Göleti ve Gönyeli Barajı’nın taşmasıyla dereye eklenen yüksek miktardaki su olduğunu ifade eden Harmancı, “Bu, milyonlarca metreküplük ek su demektir ve buna hazır olmanın çok fazla bir imkânı yok” dedi.

Meteorolojiden alınan ilk bilgilere göre, dün hafif yağış beklendiğini, ancak gece yarısından itibaren tahminlerin ötesinde çok yoğun yağış yaşandığını söyleyen Harmancı, bugün ve yarın için de yağış beklentisi bulunduğunu, ekiplerin bu öngörü doğrultusunda hazırlandığını dile getirdi.

- Hastane için tahliye dâhil tüm senaryolar hazır

Sivil Savunma Teşkilatı ile sürekli istişare halinde olduklarını belirten Harmancı, Başhekim Mustafa Kalfaoğlu ile birlikte hastanenin etkilenmemesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Öncelikli amaçlarının hastanenin etkilenmemesi olduğunu vurgulayan Harmancı, olası bir risk durumunda tahliye sürecinin Sivil Savunma, hastane yönetimi ve belediye iş birliğiyle yürütüleceğini kaydetti.

- Taşkınköy Dereli Sokak hattı

Harmancı, Taşkınköy bölgesindeki durumun da aynı derenin bir koluyla bağlantılı olduğunu, bu hattın Kanlıköy Göleti’nden beslendiğini söyledi.

Hastane tarafındaki derenin Gönyeli Barajı’ndan, Taşkınköy hattının ise Kanlıköy’den su aldığını belirten Harmancı, güneyden gelen dere akışının da hızlandığını ifade etti.

Taşkınköy’de şu an için can ve mal güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmadığını belirten Harmancı, derenin bazı noktalarda taşarak Dereli Sokak’ta yol seviyesine ulaştığını, yol ve dere kotlarının yakınlığı nedeniyle iki apartmana geçici olarak ulaşım sağlanamadığını, diğer apartmanlara ise erişimin sürdüğünü söyledi.

- Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde yol kapalı

En ciddi yol kapanmasının Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde, Hastane Çemberi ile Ortaköy Işıkları arasında yaşandığını ifade eden Harmancı, yol kotunun dere seviyesinin altında kalması nedeniyle drenaj sisteminin ancak su seviyesi düştüğünde çalışabildiğini söyledi.

Kanlıköy yönünden gelen suyun bu şekilde devam etmesi halinde güzergâhın bir süre daha kapalı kalabileceğini belirten Harmancı, Göçmenköy ve Öğretmenler Caddesi üzerinden alternatif ulaşım sağlandığını ve hastaneye erişimin aksamaması için bu yolların açık tutulmaya çalışıldığını ifade etti.

- “Baraj zeminleri temizlenmeli”

Kanlıköy Göleti ve Gönyeli Barajı’yla ilgili anlık bilgileri Su İşleri Dairesi’nden aldıklarını belirten Harmancı, barajların taşmış durumda olduğunu ve yağan her yağmurun artık doğrudan dereye aktığını söyledi.

Bu durumun, baraj zeminlerinin temizlenmemesi halinde su tutma kapasitelerinin zamanla azaldığını bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Harmancı, yaz aylarında her iki yapının da zemin kotlarının temizlenerek kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Sanayi bölgesinde geçmiş yıllarda yaşanan taşkınların, yapılan kapsamlı çalışmalarla büyük ölçüde önlendiğini hatırlatan Harmancı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ndeki sorunun ise rutin drenaj çalışmalarıyla çözülemeyecek bir yapıda olduğunu söyledi.

Harmancı, bu bölge için askıda sistem kurulması veya ikinci bir dere kolu oluşturulması gibi seçeneklerin ancak uzun vadeli planlama ve ciddi bütçelerle mümkün olabileceğini ifade etti.

- Diğer bölgelerde son durum

Harmancı, Lefkoşa genelinde Surlariçi, Kaymaklı ve Ortaköy bölgelerinde ciddi bir sorun bulunmadığını, konutlarla ilgili 4 - 5 ihbar alındığını ve hepsine müdahale edildiğini söyledi.

Haspolat–Arıtma yolunda bazı sıkıntılar yaşansa da alternatif güzergâhların açık olduğunu belirten Harmancı, Haspolat Göleti ve Hamitköy’de ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini kaydetti.

Okullarla ilgili de değerlendirmede bulunan Harmancı, tatil kararlarının profesyonel bir değerlendirme gerektirdiğini ve bu tür kararların çok boyutlu unsurlar dikkate alınarak alınması gerektiğini söyledi.

Bazı bölgelerde belirli okullar için tatilin gerekli olabileceğini belirten Harmancı, sürecin ilgili belediye başkanları ve kaymakamlıklarla yürütülmesinin daha doğru olacağını kaydetti.

- Vatandaşlara çağrı: “Yapılan duyuruları haber kanalları ve sosyal medya üzerinden yakından takip edin”

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Harmancı, kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından yapılan duyuruların haber kanalları ve sosyal medya üzerinden yakından takip edilmesini istedi.

Harmancı, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan yurttaşların dikkatli olmalarını ve yapılan uyarılara titizlikle uymalarını talep etti.