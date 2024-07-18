Bu kapsamda LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB yönetimi tarafından bölge sakinleri ve esnafına bilgi vermek, düşüncelerini dinlemek ve sorularını cevaplamak için Kumsal Park’ta bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışma yapılacak ilk etap güzergahında yer alan bölge sakinleri ile iş yeri sahiplerinin katıldığı toplantıda Başkanı Harmancı, neden kazı çalışmalarının yapılacağı, yapılacak çalışmanın önemi, çalışmaların seyri ve takvimledirilmesi ile çalışmaların tamamlanması ile caddeye kazanımları ayrıntılı şekilde aktardı.

Başkan Harmancı konuşmasında 40 yıla yaklaşan ve yıllar içerisinde ciddi hasar görmüş olan ana taşıyıcı hat borularının tıkanmalara ve çöküntülere neden olduğunu belirterek, zaman zaman oluşan kokunun da bu nedenden ötürü yaşandığını ifade etti.

Harmancı, yılla içerisinde oldukça yıpranan boruların yüksek basınçlı temizlik işlemine dayanamayacağını ve tek çözüm şeklinin boruların tamamen değişimi olacağını belirtti.

Çalışmaların tamamlanması ile Mehmet Akif Caddesi’nde Başlatılan Üst Yapı Yatırımlarına Devam Edilebilecek

Yenileme ile birlikte modern ve dayanıklı malzemelerle uzun ömürlü ve güvenli bir altyapı oluşturulacağına işaret eden Başkan Harmancı, bu sayede mevcut ev bağlantılarının da yenileneceğini ve Mehmet Akif Caddesi’nde Başbakanlık Işıklarından başlattıkları üst yapı geliştirme çalışmalarının devam etmesine de imkan yaratacağını ifade etti. Harmacı sözlerini “Nitelikli kentsel gelişimi sağlamak ve Lefkoşa’mızı daha güzel yarınlara hazırlamak için sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde tamamladı.



Bölge sakinleri ve esnafı düşüncelerini paylaştı

Başkan Harmancı’nın tüm etapları ve yatırımın yaratacağı katma değeri anlattığı sunumunun ardından toplantıya katılan bölge sakinleri ve esnafı düşüncelerini aktardı. Toplantı Kanalizasyon ve Zabıta şubelerinin de çalışmaların seyri ve trafik düzeni konusunda yapılan planlamaları anlatması ile tamamlandı.

Çalışmalar Şehrin En Az Yoğun Olduğu Dönemde başlayıp tamamlanacak

Bölgede yapılacak bu önemli altyapı çalışması, şehir yaşamının en az etkileneceği dönem olan yaz aylarında başlayıp yeni eğitim yılının başlamasından önce tarihinde tamamlanacak.



36 milyon TL’lik yatırım, bölgenin altyapısını tümden yenileyecek

Çalışmalarda borular modern ve dayanıklı malzemelerle değiştirilerek uzun ömürlü, dayanıklı ve güvenli bir altyapı oluşturulacak, mevcut ev bağlantıları yenilenecek. 3 etaptan oluşacak ve 15 Eylül’e kadar tümüyle tamamlanacak projenin maliyeti 36 Milyon TL olup proje AB finansmanıyla hayata geçecek.

Tüm acil durumlarda 7/24 Belediyeye Ulaşılabilecek

Çalışmalar boyunca yurttaşlar olası acil durumlarda 7/24 0533 843 0582 numaralı telefonlardan LTB’ye ulaşabilecekler.