2026 yılının en heyecan verici projelerinden biri olarak nitelendirilen çalışma kapsamında, kamuoyunda “utanç kaynağı” olarak anılan alan modern bir kültür-sanat merkezine dönüştürülecek. Binanın ön kısmı ise adına yakışır bir meydan olarak düzenlenecek.

Projede, 550 kişilik büyük bir salon ile 200’den fazla kişilik küçük bir salon yer alacak. Ayrıca Lefkoşa Belediye Orkestrası ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ekipleri için çalışma ofisleri de binada bulunacak. Yapının kapasitesi ve işlevselliği sayesinde farklı sanat disiplinlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor.

Toplam 4 milyon sterlinlik (STG) finansmanla tamamlanması planlanan proje için ihale hazırlıklarının sona erdiği belirtilirken, prosedürlerin tamamlanmasının ardından ihalenin açılacağı ifade edildi.

Başkan Harmancı, projenin yalnızca Lefkoşa için değil, ülke genelinde kültür ve sanat alanındaki önemli bir eksikliği gidereceğini vurgulayarak, “2026’ya umutla bakmamız için harika bir neden daha” dedi.