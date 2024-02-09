Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların daha uygun fiyatlarla hizmet almasının temel hedefleri olduğunu vurguladı.

Harmancı, ucuz popülizmin sürdürülemez olduğunu belirterek, bütçe disiplini ve somut önerilere vurgu yaptı.

Mehmet Harmancı, şehri kimseye ipotek etmeden geçmiş izlerini silmeyi ve geleceği adil bir şekilde inşa etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"Rüzgarlar kısa sürelidir, icraatlar ise kalıcıdır."

Harmancı’nın paylaşımının tamamı şöyle:

“Elbette yurttaşlarımızın daha makul ücretlere hizmet alması hepimizin temel hedefidir. Ancak ucuz popülizm ise tek kelimeyle “gına” getirmiştir. Bizler günlerce, haftalarca bütçe üzerinde sorumlulukla çalışırken, bütçe hedefleri doğrultusunda TEK bir önerisi dahi olmayanların, her esen rüzgarın arkasından sadece sörf yapmaları, rüzgarın gücündedir.

Bugüne kadar hiç hayal satmadık, şehri kimseye ipotek etmeden geçmişin kötü izlerini nasıl silmişsek, bundan sonra da icraatlarımızla, Lefkoşa’ya yaptığımız ve yapacağımız yatırımlarla konuşacağız. Rüzgar dindiğinde biz icraatlarımızla güçlü ve adil bir gelecek yaratırken, rüzgardan beslenenler yine yeni rüzgarları bekleyecektir. 31 Ocak tarihinde yapmış olduğum açıklamada da belirttiğim gibi, 2023 yılında hizmet resmi yıllık asgari ücretin % 25’i olarak belirlendi. 2024 yılı için asgari ücret enflasyon dolayısı ile bütçe tahminlerinin üzerinde gerçekleşti ve bu nedenle hizmet resimleri de otomatik olarak arttı. Belediye Meclisi’nde benim önerim ve oy birliği ile hizmet resmi %21 oranına düşürüldü. Mart ayından itibaren bu düşüş aylık faturalara hissedilir şekilde yansıyacaktır.

Israrla gerçekleri konuşacağız; hizmet resminde %25’ten %21’e düşüşü sıkı bütçe disiplinimiz ve yarattığımız ek kaynaklar sayesinde başardık. Ek kaynaklar yaratmaya da devam edeceğiz. Yine bugüne kadar yarattığımız ek kaynaklar sayesinde geçmişten devraldığımız banka borçlarını toplam bütçemizin %4 seviyelerine indirmeyi başardık. Dün olduğu gibi bugün de başımız dik, kalbimiz şehirle. 2024 yılında ihalelerimizle verdiğimiz sözleri şüphesiz yine tutacağız. Bu doğrultuda somut ve uygulanabilir önerisi olanlarla, samimiyetle katkı koymaya çalışacak olanlarla gerçek bir işbirliğine daima hazırdık ve bunu biliyorlardı, bir kez buradan da belirtmiş olayım.”