Harnup hasadının yaklaştığı bu günlerde, harnupların sahipleri dışında başka şahıslar tarafından toplanarak çalındığı yönünde alınan şikâyetler doğrultusunda başta İskele bölgesi olmak üzere tüm bölgelerde hırsızlığa karşı polis devriyeleri artırıldı.

Polis açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

Hırsızlığın yanı sıra Kaymakamlıklar tarafından belirlenen tarihlerden önce harnup hasadı yapılmasının suç olduğunu belirtir, tespit edilmesi halinde harnup hasadı yapanlar hakkında yasal işleme gidileceğini hatırlatırız. Halkımızın bu veya buna benzer olaylarla karşılaşması ve/veya bilgisi olması halinde, en kısa sürede polisi durumdan haberdar etmeleri önemle rica olunur.