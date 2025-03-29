Ulusal Birlik Partisi(UBP) Girne Milletvekili Dr. Hasan Küçük, Ramazan Bayramının birlik, beraberlik ve hoşgörüye vesile olmasını temenni etti.

Küçük, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğunu belirterek, halkın bayramını kutladı.

Hasan Küçük, bayramların kırgınlıkların sona erdiği, sevgi ve anlayışın ön planda olduğu bir dönem olduğunu, bayramların manevi değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da önemli olduğunu kaydetti.