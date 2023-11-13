-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay



Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Küçük, pandeminin bittiğinin ilan edildiği takdirde, Cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınması gerektiğini kaydetti.



Gündem Kıbrıs Web TV'de Bahar Sancar'ın konuğu olan Hasan Küçük, sahte reçete soruşturmasında da 'pandeminin bittiğinin ilan edilmemesinin' etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"2020 Yılları itibariyle pandemiyle alakalı Bakanlar Kurulu'nun aldığı bazı kararlar vardı. O dönemde insanlar temas etmesin diye sistem açıldı ve reçeteler yazıldı. Biz yasal yönden doktorlarımıza böyle bir uygulmaya imkan tanıdık. Pandeminin sonlandığı DSÖ tarafından ilan edildi ancak bizim ülkemizde böyle bir ilan yok. Önümüzde seçimler var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Pandemi bitti veya kısıtlı bitti ya da bitmedi. Bu anlamda Bakanlar Kurulu bir karar üretmeli mi? Eğer pandemi bitmedi görüşü varsa o dönemde yapılan açılımlar vardı. Bu sorunun çözümü nasıl yapılacak? Pandemi bitti ise karar üretmeniz gerekir. 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman olacak? Pandemi dolayısı ile Meclis geçici bir karar üretti, seçimler Kasım'da yapıldı. Peki şimdi ne zaman yapılacak? Pandemi bitti ise seçim tarihi belirlenmeli çünkü Anayasa 'her 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak' der. Pandemi eğer bitmedi derseniz, Kasım'da yapılacak' ifadelerini kullandı.

"Siyaset tarlası yeniden sürülecek" diyen Küçük, "pandemi ile alakalı bakanlar kurulu yoksa, önümüzde tartışılması gereken önemli bir sorun var" dedi.