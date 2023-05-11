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UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Gündem Kıbrıs web TV'de Çiğdem Aydın'ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25 Haziran'da gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili konuşan Hasipoğlu, 'çok ciddi bir yarış olacak' ifadelerini kullandı. Ulusal Birlik Partisi adayının iddialı ve iyi bir aday olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, 'ben adayımızın başarılı olacağına inanıyorum' dedi. Bu seçimlerde adayın kişiliği ve performansının ön plana çıkacağını belirten Hasipoğlu, 'Ali Başman doğru isim' dedi.

"Bizi ada geneli seçti, bu denge bozulmamalı"

Seçimlerin sadece Lefkoşa'da yapılması konusunun hem parti içinde hem de diğer partilerle konuşulduğunu belirten Hasipoğlu, 'biz ada genelinde seçildik. bu denge bozulmasın diye ara seçimi de ada genelinde yapalım dedik' ifadelerini kullandı. Seçimin yapılmamasını da konuştuklarını da belirten Hasipoğlu bunun da Anayasa ihlali olacağını belirterek, seçime gidilmeye karar verildiğini anlattı.