UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Kıbrıs Türk Devleti’nin tanınması çağrısını, ortaya koydukları Kıbrıs politikasının doğruluğunun ve TC tarafından sahiplenildiğinin göstergesi olarak değerlendirdi. Hasipoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda yaptığı tarihi konuşmadan sonra, Sayın Oktay tarafından yapılan ve gerek BM’nin ülkemizdeki yetki ve otoritesini sorgulayan, gerekse tanınma talebini içeren işbu çağrı üzerine, ülkemizde birlik olup tek ses olmamız gerekirken, sırf kendi istedikleri ancak başarısız olan federasyon görüşme süreci ile bağdaştırılmasını büyük bir talihsizlik olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Oktay’ın açıklamasında geçen Kıbrıs Türk Devleti ifadesini federasyon görüşme sürecinde geçen “kurucu devlet-Kıbrıs Türk Devleti” ile bağdaştırdığı gerekçesiyle Tufan Erhürman’ı eleştiren Hasipoğlu, Annan Planı’nda bahsi geçen "egemence" ifadesinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu egemen eşitlik" talebiyle ilgisiz olduğunu kaydetti.

-“ Sayın Oktay, Kıbrıs Türk devleti açıklamasıyla daha geniş ve güçlü bir egemenlik kavramından bahsetmiştir”

Annan Planında, güçlü bir merkezi devlet ve egemen olmayan, adı devlet olan eyaletler olduğunu ve merkezi federal devlet karşısında sınırlı yetkileri olan “devletçiklerin” tanınma talebinde bulunmasının mümkün olmadığını anlatan Hasipoğlu, Fuat Oktay’ın telaffuz ettiği Kıbrıs Türk Devleti ifadesiyle ise tanınma talep edildiğini söyledi.

Oğuzhan Hasipoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ana Muhalefetin, tek alternatif federasyondur düşüncesinden hareketle, her açıklamayı federal görüşme süreci parametreleri ile bağdaştırmaya çalışmasına gerek yoktur. Ana Muhalefet liderini, Sayın Oktay’ın açıklamalarını bir kez daha okumaya, samimi bir şekilde anlamaya ve keza Birleşmiş Milletler’in Rum yanlısı kararlarını ‘fırsat’ olarak nitelemek yerine, bu net mesajları anlamaya ve Kıbrıs’taki gerçeklere uygun davranmaya davet ederim.

Kıbrıs Türk Halkı yıllardır hak ettiği bir yaşama kavuşmak için mücadele vermektedir. Bu yaşam için temel şartın egemen ve bağımsız devletine dört elle sarılmak olduğu çok iyi bilmektedir. Egemenliğimiz de vardır, bağımsızlığımız da, kendi devletimiz de. Sayın Oktay da Kıbrıs Türk devleti açıklamasıyla aslında daha geniş ve güçlü bir egemenlik kavramından bahsetmiştir.

Yukarıdaki karşılaştırmalı açıklamalarımız ışığında, Sayın Oktay’ın bugünkü mesajları doğru algılanmalı ve farklı yönlere çekilmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti, ortaya koymuş olduğumuz ve partimizin tam destek verdiği yeni pozisyonunuza şüpheye mahal vermeyecek şekilde tam destek vermektedir. Sayın Oktay’a bir kez daha ortaya koymuş olduğu vizyon, kararlılık ve net ifadeleri için teşekkürlerimi sunarım.”