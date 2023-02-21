Muhalefet ile iktidarın ortak aldığı kararlara dikkat çeken Hasipoğlu, Başbakan Ünal Üstel ’in açıklamasına işaret etti.

Hasipoğlu, depremin şakası olmadığının altını çizerek, “Çocuklarımızın, ana-babalarımızın yaşam hakkı ve güvenliği, iktidarın ve muhalefetin ortak görevi ve sorumluluğundadır” dedi.

“Depremin siyaseti olmaz!” diyen UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “Bu yüzden bugünkü Meclis Genel Kurulu'nda, muhalefet ile uzlaşarak 3 komite kurulması kararı aldık” açıklamasını yaptı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu , sosyal medya hesabı üzerinden bir açıkla yaptı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.