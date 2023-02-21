Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıkla yaptı.
“Depremin siyaseti olmaz!” diyen UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “Bu yüzden bugünkü Meclis Genel Kurulu'nda, muhalefet ile uzlaşarak 3 komite kurulması kararı aldık” açıklamasını yaptı.
Hasipoğlu, depremin şakası olmadığının altını çizerek, “Çocuklarımızın, ana-babalarımızın yaşam hakkı ve güvenliği, iktidarın ve muhalefetin ortak görevi ve sorumluluğundadır” dedi.
Muhalefet ile iktidarın ortak aldığı kararlara dikkat çeken Hasipoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasına işaret etti.
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