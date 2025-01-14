Hasipoğlu mesajında şunları kaydetti:

Bugün, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin simgesi, büyük devlet adamı Dr. Fazıl Küçük’ü 41. ölüm yıldönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Onun mücadelesi, sadece Kıbrıs Türk halkının değil, tüm adanın geleceğini şekillendiren önemli bir dönüm noktasıdır.

Dr. Fazıl Küçük, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda halkının nabzını tutan, dertlerine ortak olan bir liderdi.

Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesini örgütlemiş,

ömrünü Kıbrıs Türkünün bağımsızlığına adamış, bu ideal uğruna büyük fedakarlıklar yapmış ve her zaman halkının yanında yer alarak eşitlik prensiplerinden ödün vermemiştir.

O'nun mirası, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Onun mücadelesi, Kıbrıs Türkünün haklı davasının duyurulmasında önemli bir rol oynamıştır.

Bugün, kendi devletine sahip olan Kıbrıs Türk halkı, Dr. Küçük’ün açtığı yolda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

Gelecek nesillere ve bizlere düşen görev, Dr. Fazıl Küçük’ün ideallerini yaşatmak ve Kıbrıs Türkünün geleceğini güvence altına almaktır.

Dr. Fazıl Küçük, sadece Kıbrıs Türkünün değil, tüm insanlığın ortak değerlerine sahip çıkan bir liderdi.

O'nun anısı, kalplerimizde sonsuza dek yaşayacaktır.