Bakan Hasipoğlu’na ziyarette Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de eşlik etti. Merkezdeki engelli bireylerle bir araya gelen Hasipoğlu, onlarla sohbet ederek vakit geçirdi.

Ziyaret kapsamında tesisi de gezen Bakan Hasipoğlu, merkezde sunulan hizmetler hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı. Engelli bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam kalitelerinin artırılması için çalışmaların artarak süreceğini ifade eden Hasipoğlu, Dünya Engelliler Günü’nün farkındalık ve dayanışmayı güçlendirmek açısından önemli bir gün olduğuna vurgu yaptı.