LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Yenişehir Işıkları bölgesinde bulunan ana taşıyıcı kanalizasyon hattında meydana gelen çökmeler nedeniyle acil müdahale kararı alındığını açıkladı.

Harmancı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, daha önce de sorun yaşanan ve 1980’li yıllardan kalan son ana taşıyıcı kanalizasyon hattının yenilenmesinin yaz aylarında planlandığını belirtti. Bu kapsamda kardeş şehir Bursa Büyükşehir Belediyesi hibesiyle bölgeye özel boruların da temin edildiğini ifade etti.

Ancak bugün bölgede gerçekleştirilen kontrollerde ortaya çıkan çökmelerin, daha fazla risk alınamayacağını gösterdiğini kaydeden Harmancı, hattın değişimine ivedilikle başlanacağını duyurdu.

Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki hat değişimi kapsamında derin kazı çalışmaları yapılacağı belirtilirken, çalışmalar süresince maksimum güvenlik önlemlerinin alınacağı ve trafik akışında zorunlu düzenlemelere gidileceği bildirildi.

Yetkililer, çalışma sürecinde bölgede trafik akışının bir süre aksayabileceğine dikkat çekerek vatandaşlardan anlayış ve sabır istedi.