Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hasan Kabadayılar, zanlının 16 Mayıs 2026 tarihinde saat 22.50 sıralarında Lefkoşa Kızıltaş bölgesinde, aralarında anlaşmazlık bulunan ev arkadaşı M.S.E.S.M.’yi tasarrufunda bulunan toplam 26,5 santimetre uzunluğunda, 13,5 santimetre ağız kısmı olan bıçakla karnından bir kez bıçaklayarak ağır yaraladığını söyledi.

Polis, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındığını, ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

Zanlının olay sonrası Lefkoşa Adli Şube’ye giderek teslim olduğunu kaydeden polis, olayda kullanıldığı düşünülen bıçağın ikametgahta bulunarak emare olarak zapt edildiğini ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını, yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini ve zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edebileceğini belirten polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Evde kötü şeyler yapıyordu, çok konuşuyordu ben de bıçakladım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının suçu işlediğine dair makul şüphe bulunduğunu belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.