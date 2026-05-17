

Gaziköy’de konuşan İncirli, köy girişindeki tarihi su kemerlerine hayranlığını dile getirerek, Mesarya’nın suyla buluşmasının simgesi olan bu yapıların bölgenin hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’in bölgenin susuz kalmaması adına önemli yatırımlar yaptığını kaydeden İncirli, iklim krizinin etkilerinin hissedildiği bu dönemde su yatırımlarının büyük önem taşıdığını belirtti. İncirli, Karavezirler’i bu çalışmalardan dolayı tebrik ederek yatırımların hayırlı olmasını diledi.

Festivalin simgesi haline gelen “Bidda-Badadez” kültürüne de değinen İncirli, her bölgenin kendine özgü lezzeti, karakteristiği ve kültürel kimliği bulunduğunu ifade etti. Gaziköylülerin kendi “bittasının” farklı olduğunu büyük bir sahiplenmeyle anlattığını aktaran İncirli, farklılıkların korunarak bir arada yaşatılmasının toplumsal bütünlüğü güçlendirdiğini söyledi.

İncirli, “Her bölgenin kendine has kimliği ve güzelliği vardır. Önemli olan bütün bu parçaların bir araya gelerek bu memleketi ileriye taşıyabilmesidir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte pek çok zorluğun üstesinden geldiğini vurgulayan İncirli, dayanışma içerisinde hareket edildiği sürece gelecekte de önemli başarıların elde edileceğine yürekten inandığını belirtti.

Sedat Çakır Sosyal Tesisleri’nde insanların mutluluğunu ve dayanışma ruhunu hissettiğini kaydeden İncirli, toplumun yüzünün güldüğü, geleceğe umutla baktığı günlere ulaşılacağına dair inancını dile getirdi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen dernek, belediye çalışanları ve organizasyon komitesine teşekkür eden İncirli, yurttaşlara güzel ve keyifli bir festival günü diledi.

Gaziköy Bidda-Badadez Festivali’nde İncirli’ye, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile milletvekilleri Devrim Barçın, Doğuş Derya ve Sami Özuslu eşlik ederken, Geleneksel 7. Bağlıköy Eko Gün etkinliğinde ise İncirli’ye Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile milletvekili Salahi Şahiner eşlik etti.