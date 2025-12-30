Görüşmede ülkedeki çalışma koşulları, yabancıların haklarına ilişkin konular ele alınırken, çalışanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve karşılaştıkları sorunlar konuşuldu.

Bakan Hasipoğlu konuşmasında "Pakistan vatandaşları artık 3. Uyruk olarak değil , birçoğu da on yılların verdiği emek ve yasalarımızın verdiği hak ile vatandaş olmuş durumdadır . Ülkemizi her konuda destekleyen Pakistan devleti ve onun vatandaşları ile kardeşlik ilişkilerimiz her zaman devam edecektir."dedi

Ülkedeki çalışanların haklarını korumak, insanca yaşam sürmelerini sağlamak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Hasipoğlu , Pakistan Kültür ve Dayanışma Derneği'ne kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.