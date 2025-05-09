“Doğu bir yöntem değildir” ifadelerini kullanan UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bizi billboardlara basacak, hem komitenin ismini yanlış ifade edecek sahte diploma soruşturma komitesi diye bizi ifşa edecek hem de bu komite ‘dokunulmazlığın kaldırılmasını engelledi’ şeklinde ifşa edecek ve halka yanıltıcı beyan verecek… Kişilik hakları ile ilgili ciddi anlamda bu paylaşımlar bizlere göre yasalara aykırılık teşkil etmektedir.”

Hasipoğlu, hiçbir zaman siyasi eleştiriden kaçmadıklarını sözlerine ekleyerek, “Biz hiçbir zaman kaçmadık, kaçmayacağız da ama doğru araçlarla bu tartışmanın, eleştirinin olması gerekir. Herkes herkesin düşüncesini beğenmek zorunda değil” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Siz beğenmediğiniz bir düşünceyi daha biz komitede görüşürken bizi billboardalar basıp, tehdit edecek şeklinde mesajlar atarak sosyal medyada paylaşımlar yaparak bize karşı bir siyasi baskı oluşturma yönündeki eleştiri yöntemini tasvip etmiyoruz. Doğru bir yöntem değildir” ifadelerini kullandı.

Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmamasının Pazartesi günü Meclis’te gündeme geleceğini aktaran Hasipoğlu, “Keşke Sayın Özersay da aramızda olsaydı ve bu tartışmalara o da katılsaydı, iradesini ortaya koysaydı. Bu fırsatı kendi tercihi ile feragat etmiştir. Ona da saygı duyarız. Doğru ortamlarda doğru araçlarla yasal zeminde bu tartışmaların, eleştirilerin olması gerekir diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“Şikayet edeceğiz”

Hasipoğlu, “UBP milletvekilleri olarak polise şikayette bulunacak mısınız?” şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Evet bulunacağız. Polise şikayetimiz olacaktır. Bu yöntem doğru değildir. Özellikle ben şunu yadırgadım. Daha biz komitede görüşürken bir kişiyi suçlu ilan etmek… Bir kişi ile ilgili dosyayı görmeden bu konu ile ilgili iddialarda bulunmak ve “eğer böyle karar alırsanız ben sizi afişe edeceğim. Billboardlarda rezil edeceğim” şeklinde açıklamalarda bulunmak bırakın siyasetçiyi, bir akademisyen kişi için yakışmadı diye düşünüyorum.”

Ne olmuştu?

Sahte diploma soruşturması kapsamında UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi oluşturulan özel komitede reddedilmişti. Halkın Partisi (HP), ilgili komitenin üyesi olan UBP’li vekiller Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük ve Ahmet Savaşan’ın fotoğraflarının yer aldığı afişleri Lefkoşa’nın bazı bölgelerindeki billboardlara yerleştirmişti.