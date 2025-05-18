Hasipoğlu, ulu önder Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün olarak tarihteki yerini alan 19 Mayıs 1919'nun, Türk gençliği tarafından çok iyi kavranması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini de vurguladı.

Atatürk'ün devlet kurmakla sonuçlandırdığı mücadeleyi anımsatan Hasipoğlu, "Bu mücadele hikayesi, Kıbrıs Türklerinin de mücadelesine her zaman ilham vermiş ve Kıbrıslı Türkler bağımsızlık mücadelesini kendi egemen devletini kurarak taçlandırmıştır" dedi.

Mesajında ülke gençlerine de seslenen Hasipoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ulu Önderimiz Atatürk 19 Mayıs'ı tarihi bir gün olarak siz Türk gençlerine armağan etmiş ve devletimizin geleceğini de sizlere emanet ettiğini göstermiştir.

Bu yıldönümünde davetlimiz olarak ülkemizde AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partileri genç vekilleri, Gençlik Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 19 Mayıs’ı yaşamak bizler için ayrı bir gurur ve onurdur. Bir Millet Üç Devlet şiarı ile Devletimizin uluslararası alanda daha görünür kılmayı , kökleşmesini ve gelişmesini hep birlikte başaracağınıza gönülden inanıyor, bu vesile ile Ulu Önder Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.