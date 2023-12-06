Meclis heyeti bu hafta Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi ile Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi çalışmalarına katıldı. Toplantılarda Oğuzhan Hasipoğlu Olimpiyat Oyunları bağlamında Kıbrıslı Türklere uygulanan spor ambargosu, Armağan Candan ise iki toplumlu Kültürel Mirasın Korunması Komitesi'nin çalışmaları hakkında birer konuşma yaptı. Heyet ayrıca Türkiye ve diğer ülke milletvekilleri ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi. CTP Milletvekili Armağan Candan ayrıca Siyasi İşler ve Demokrasi, Eşitlik ve Ayırımcılığın Önlenmesi ve Göç Komitelerinin toplantılarına da katılacak.

İlgili komitelerin raporları 2024 yılının Ocak ayında Strazburg'da düzelenecek AKPA Genel Kurulu'nda ele alınacak.