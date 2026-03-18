Bakan Hasipoğlu konuşmasında, Yaşlılar Haftası vesilesiyle büyüklerle aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaşlı bireylerin toplumun kültürel mirasını taşıyan en önemli değerler olduğunu belirtti. Hasipoğlu, “Toplumsal hafızamızın en kıymetli temsilcileri olan sizlerin hak ettiği bir yaşlanma sürecini geçirmesini sağlamak bizim için yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir vefa sorumluluğudur” dedi.

Hükümetin sosyal devlet anlayışı doğrultusunda yaşlılara yönelik projelere önem verdiğini vurgulayan Hasipoğlu, uzun yıllardır güncellenmesi beklenen yaşlı bakım evleri, özel bakım evleri ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin yasa çalışmalarının tamamlandığını ve Meclis komitesinde görüşüldüğünü açıkladı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte daha güçlü ve çağdaş bir bakım sisteminin hayata geçirileceğini söyledi.

Hasipoğlu ayrıca, Kalkanlı Yaşam Evi’nin yenilenerek modern bir yapıya kavuşturulduğunu ve burada devlet koruması altındaki yaşlılara sıcak bir aile ortamı sunulduğunu ifade etti. Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla 60 yaş üstü ve çalışamayacak durumda olan 2 bin 484 yaşlıya sosyal yardım sağlandığını belirten Hasipoğlu, sosyal yoksunluk içindeki bireylerin ise huzurevlerinde devlet güvencesiyle bakım altına alındığını kaydetti.

Bakanlık bünyesinde hizmet veren Lapta Huzurevi’nde 23, Kalkanlı Yaşam Evi’nde ise 43 yaşlının hizmet aldığını aktaran Hasipoğlu, bakım hizmetlerinin yalnızca fiziksel ihtiyaçlarla sınırlı olmadığını, yaşlıların sosyal ve psikolojik açıdan da desteklenmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Öte yandan, uzun süredir atıl durumda bulunan Sınırüstü İskele bölgesindeki yaşlı bakım evinin yeniden hizmete kazandırılması için çalışmaların başlatıldığını belirten Hasipoğlu, tesisin bu yıl içerisinde bakanlık güvencesi altında faaliyete geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

Konuşmasının sonunda toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Hasipoğlu, “Yaşlısına sahip çıkan bir toplum, geleceğine de sahip çıkar” diyerek hükümetin sosyal hizmetler alanındaki yatırımlarının kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de gecede yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir etkinlikte yaşlılarla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ecevit, yaşlı bireylerin toplumun en kıymetli değerleri arasında yer aldığını vurgulayarak, Sosyal Hizmetler Dairesi olarak onların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Bu tür etkinliklerin dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirdiğini dile getiren Ecevit, yaşlıların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.