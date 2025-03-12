Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ardından Parti Meclisi (PM), bugün genel sekreterlik seçimi gündemiyle UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplandı. Tek aday olan UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, yeniden partinin genel sekreteri seçildi.

Sarayönü’ndeki parti binasında saat 15.20’de başlayan toplantı, yaklaşık bir saat sürdü.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, bugün Parti Meclisi ile Merkez Yönetim Kurulu’nun toplandığını ifade etti.

Bütün teşkilat seçimlerinin daha önce tamamlandığını belirten Hasipoğlu, bugünkü seçimde tek aday olarak yeniden parti meclisinin kendisine bu görevi verdiğini söyledi.

2021’den bu yana bu görevi yaptığını dile getiren Hasipoğlu, “Üç kez üst üste partinin genel sekreteri seçildim. partimize, devletimize ve halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

KARMA OYUN KALDIRILMASI

Pazartesi günü Başbakan Ünal Üstel ile birlikte Cenevre’de olacaklarını kaydeden Hasipoğlu, ayrıca bugün Parti Meclisi'nin "karma oyun kaldırılmasıyla" ilgili oy birliğiyle karar aldığını da açıkladı.