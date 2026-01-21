Hasipoğlu, Türk bayrağının milletin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olduğunu vurgulayarak, terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetledi. Bayrağın yalnızca bir sembol olmadığını belirten Hasipoğlu, bunun tarih boyunca verilen büyük mücadelenin, bağımsızlık iradesinin ve millet olma bilincinin ortak ifadesi olduğuna dikkat çekti.

Bayrağa yönelik her türlü provokatif davranışın toplumların huzurunu hedef alan bilinçli girişimler olduğunu ifade eden Hasipoğlu, bu tür eylemlerin asla kabul edilemeyeceğini kaydetti. Saldırıların Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığını ya da Türk milletinin sağduyusunu zayıflatamayacağını vurgulayan Hasipoğlu, aksine devletin kurumsal gücünü ve milletin ortak değerler etrafındaki kenetlenmesini daha da görünür kıldığını dile getirdi.

“Provokasyonlar geçicidir; devlet aklı ve millet bilinci kalıcıdır” ifadelerini kullanan Hasipoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile sahip olduğu tarihsel, milli ve stratejik bağların bilinciyle, birlik, beraberlik ve ortak güvenlik anlayışı çerçevesinde her zaman dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğini belirtti.