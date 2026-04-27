Hasipoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin yasa gücünde kararnamelere ilişkin son değerlendirmesinin bundan sonraki süreçte esas alınacağını belirtti.

Hasipoğlu, anayasanın devletin temelini oluşturduğunu ifade ederek, tüm kesimlerin hukuk devleti ilkelerine bağlı hareket etmek zorunda olduğunu söyledi. Anayasanın değiştirilemez hükümlerine de dikkat çeken Hasipoğlu, KKTC’nin devlet yapısı, bütünlüğü ve hukukun üstünlüğü prensiplerinin güvence altında olduğunu vurguladı.

“Mahkemenin yorumu yol gösterici”

Anayasa Mahkemesi’nin kararını incelediklerini belirten Hasipoğlu, geçmişte bu konuda farklı değerlendirmeler yapıldığını dile getirdi. Önceki dönemlerde bazı siyasi ve hukuki çevrelerin, 90 gün içinde görüşülmeyen yasa gücünde kararnamelerin yürürlükten kalkmayacağı yönünde görüş bildirdiğini hatırlatan Hasipoğlu, bunun bir yorum farkı olduğunu ifade etti. Ancak son kararın artık tüm kurumlar için bağlayıcı olduğunu belirterek, bundan sonra bu çerçevede hareket edileceğini söyledi.

“Uygulama sadece bu döneme ait değil”

Hasipoğlu, yasa gücünde kararname uygulamasının yalnızca mevcut hükümet dönemine özgü olmadığını belirterek, geçmiş hükümetlerin de benzer yöntemlere başvurduğunu kaydetti. Bu konunun polemik amacıyla değil, farklı hukuki yaklaşımlara dikkat çekmek için dile getirildiğini ifade etti.

Kırsal kesim arsalarıyla ilgili açıklama

Kırsal kesim arsaları konusuna da değinen Hasipoğlu, hükümetin icraatlarına devam ettiğini söyledi. Gençlere yönelik arsa dağıtımlarının sürdüğünü belirten Hasipoğlu, son olarak yüzlerce arsanın hak sahiplerine verildiğini ifade etti. Bu alanların altyapısının da tamamlanacağını kaydeden Hasipoğlu, daha önce dağıtılan bölgelerde çalışmaların yapıldığını ve bazı hak sahiplerinin yaşamaya başladığını dile getirdi.

Yeni kararnamelerde 90 gün süresi

Meclis’te yöneltilen sorulara da yanıt veren Hasipoğlu, bundan sonra çıkarılacak yasa gücünde kararnamelerin Anayasa Mahkemesi’nin son yorumuna uygun şekilde ele alınacağını söyledi. Buna göre, yeni kararnamelerin 90 gün içinde değerlendirilmemesi halinde yürürlükten kalkacağı çerçevesinde hareket edileceğini ifade etti.