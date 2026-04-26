Denetimlerde en fazla ceza 110 sürücü ile yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan kesildi. Bunu 18 alkollü araç kullanma, 23 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma ve 16 sürüş esnasında cep telefonu kullanma suçları takip etti.

Ayrıca 13 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmaktan, 11 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan, 9 sürücü sigortasız araç kullanmaktan, 4 sürücü ise ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan rapor edildi.

Diğer ihlaller arasında tehlikeli sürüş, polisin dur emrine uymama, trafik ışıklarına uymama, levha ve işaretlere riayet etmeme ile elektrikli scooter kurallarını ihlal etme suçları da yer aldı.