Bağımlılıkla mücadele, tedavi süreçleri ve iyileşme yaklaşımlarının masaya yatırıldığı sempozyuma, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu da katıldı.

Komisyondan verilen bilgiye göre Hatipoğlu sempozyumda, ülkedeki bağımlılıkla mücadele, tedavi süreçleri ve iyileşme yaklaşımları hakkında kapsamlı bilgi verdi.

Prof. Dr. Kültegin Ögel, Uz. Psikolog Melike Şimşek Ögel, Prof. Dr. Figen Karadağ, Prof. Dr. Cavid Guliyev ve Prof. Dr. Wim Vam Den Brink gibi alanında uzman isimlerin katıldığı sempozyumda, bağımlılık alanındaki güncel bilimsel çalışmalar, multidisipliner tedavi yöntemleri ve bağımlılığın toplumsal etkileri ele alındı.

Uzmanlar, bağımlılıkla mücadelede etkili stratejiler ve iyileşme sürecinde uygulanabilecek yenilikçi yöntemler konusunda katılımcılara bilgiler sundu.

Sempozyum, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratmanın yanı sıra uluslararası iş birlikleri ve çözüm önerileriyle öne çıkarken, katılımcıların ilgisiyle verimli tartışma yapıldı.