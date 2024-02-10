Hava parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr, kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

Denizlerimizde ise hava parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak. Denizlerimizde rüzgâr da kuzey ve doğu yönlerden 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı olacak.

Tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 metre olması ön görülüyor. Denizde görüşün iyi olması tahmin edilirken, yağış anında ise orta olarak ön görülüyor.

