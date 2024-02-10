​Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Universitesi kurucularının üniversitede uzun zamandan beri yaptığı araştırmalar ve hazırladıkları raporlar sonucunda, Üniveriste içerisindeki örgütleşmiş yapıya ilişkin tespitlerini Mali Polis ile paylaşması, soruşturma sürecini başlattı.



MALİ POLİS ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR



​Mali polis, üniversite kurucularının şikayeti ve kararlı duruşu üzerine, üniversitede kapsamlı bir soruşturma başlatmış ve önemli bulgulara erişmiştir.



ADA’DAKİ BİRKAÇ ÜNİVERSİTE DAHA HAREKETE GEÇTİ



Bazı kaynaklara göre Mali polis ve üniversite Kurucularının iş birliği ile yürütülen çalışmalar birçok mali konudaki usulsüz işlemlerin aydınlatılmasına bağlı olarak yeni tutuklamalar getirebilecektir. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi kurucularının bu hareketleri, Ada’daki diğer birçok üniversiteyi de harekete geçirdi.



SORUŞTURMA GENİŞLEYEREK DEVAM EDİYOR.



​Üniversite kurucularının uzun soluklu çalışmaları sonucu yaptığı şikayet ve ortak çalışmalara bağlı olarak Büyük vurgun çetesinin çökertildiği operasyon, Üniversite ve Mali Polis iş birliğinde derinlemesine devam ediyor.