Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) tarafından Ercan Havalimanı’nda radarların arızalanması üzerine bir açıklama yapıldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere, Ercan Havalimanı’nda radarlar arızalanmıştır, bu durum hava trafiğini aksatmakta ve uçuş emniyetini sağlamak için zaten yoğun çalışan personelin iş yüküne ekstra gereksiz iş yükleri eklemektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Unutulmamalıdır ki havacılıkta düzen ile emniyet doğru orantılıdır” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu durum düzenlene kadar tüm personel yine elini taşın altına koyup yetki ve sorumluluklarının üzerinde bir çaba göstermektedirler. Bizler grev dahil gereken her yöntemle uyarıları yaptık, fakat siz yönetenlerin tek gailesi grevi yasaklamak olmuştur. Tüm uyarıları dikkate almayıp, sorunları çözmeye çalışmadığınız için bu aksaklıklar olmaktadır. Yaşanacak olumsuzlukların sorumlusu biz çalışanlar değil ülkeyi yönettiğini düşünen sizlersiniz!"