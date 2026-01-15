Ercan Havalimanı’nda meydana gelen kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu suçu kapsamında tutuklanan M.K. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru, olguları aktardı. Polis, 11 Ocak 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında Ercan Havalimanı’nın kale 8 bölümünde x-ray cihazından geçen zanlının çantasında mermi tespit edildiğini açıkladı. Yapılan aramada, çanta içerisinde bulunan 5 adet 45 kalibrelik 22 mm merminin emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan araştırmada zanlının 10 Ocak 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığının belirlendiğini kaydetti. Zanlının ifadesinde, bir günlüğüne KKTC’ye geldiğini, mermileri ise çantasında unutmuş olduğunu söylediği aktarıldı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre zarfında mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini belirtti. Yapılan balistik inceleme sonucunda, mermilerin herhangi bir suçta kullanılmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı M.K. ise, “Bir anlık dalgınlığıma geldi, hayatım mahvoldu” şeklinde beyanda bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.