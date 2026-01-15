Gündem Kıbrıs / Özel Haber



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu. Programda Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılması ve usulsüz diploma konusu hakkında açıklamalarda bulunan Arıklı,

Programda, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik tartışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Arıklı, “YDP olarak da Emrah Yeşilırmak’ın Avrupa Parlamentosuna gitmesine onay verdik. Gelen tepkiler üzerine sinecek değiliz. Oy vermemizin arkasında durmak zorundayız. Bunu izah etmek zorundayım. İzah edemeyecekler de kendi hesaplarını kendi versin. Ben dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkan biriyim. Eğer dokunulmazlık rahatsızlık veriyorsa anayasayı değiştirelim sadece kürsü dokunulmazlığı kalsın diyorum, buna yanaşmıyorsunuz. Siyasallaşmış bazı unsurlarla milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına karşıyım. Özgürün ve Çaluda’nın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına da ret oyu verdim. Bir milletvekili halktan 5 yıllığına yetki alır. Bizde yargı sisteminde zaman aşımı yok. Hangi şartlarda milletvekillerinin yargılanacağı anayasada çok açıktır. Çaluda için büyük tantana ile Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılmasını istediler ve sağladılar. Sonra ne oldu? Çaluda yargılandığı tüm davalardan beraat etti sadece bir taneden para cezası aldı. Ayıp değil mi? Emrah Yeşilırmak’a halk 5 yıllığına yetki verdi. 5 yılın sonunda görevi bitince yargılarsın. Bu diploma olayında yüzlerce kişiden bahsediliyor. Neden sembolik 2-3 kişinin üzerinde duruyorsunuz? Polisin de savcının da yaptığı popülizmdir” diyerek tepki gösterdi.

Konuşmasının devamında Arıklı, “6-7 ay sonra seçim olacak. Herhangi bir yasa için Emrah Yeşilırmak elini kaldırırken milletvekili ama AP’ye ye giderken hakkında iddia var gidemezsin diyorlar. Böyle saçma şey olur mu? Bu kadar çifte standart olmayın diyorum diğer milletvekili arkadaşlara. El kaldırdıysak bunu kamuoyuna izah etmek zorundasınız” diye konuştu.