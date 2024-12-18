Hayat ve Sağlık Sigortacılığı alanında ülkemizde önemli atılımlar gerçekleştiren Near East Hayat, İlköğretim yaşındaki çocuklarımızı dünyamız ve geleceğimiz konusunda düşünmeye sevk etmek, konuyla ilgili farkındalıklarının gelişmesine katkı sağlamak ve yaratıcı fikirleri resim yoluyla ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla her yıl geleneksel hale gelen resim yarışmasını bu yıl da düzenledi.

Bu yıl ki resim yarışması ile de hem çocuklarımızın resim sanatına ilgilerinin artmasına hemde artistik yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunulduğunun düşünüldüğü dile getirildi.

Bu sene yarışmanın ana teması “Hayalimeki Gelecek: Geleceğimizi Nasıl Görüyorsunuz?” oldu.

Near East Hayat instagram ve facebook hesaplarından yapılan tanıtımlarla duyurulan resim yarışmasına bu sene de katılım ve ilgi oldukça yoğundu . Yarışmacılar arasından jüri seçimi ile finalistler belirlendi.

Temaya uygun kriterlere göre seçilen eserler dereceye girerken, katılan tüm resimler, bir sergi ile onore edildi. Near East Bank Genel Müdürlük Merkez Binasındaki sergi iki hafta süre ile ziyaretçilere açık kalacak.

09-11 yaş arası çocukların katılımı ile düzenlenen resim yarışmasında, yarışmanın ana ödülü çocuklarımızın eğitim hayatlarının yarıda kalma riskini ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen “Eğitim Sigortası” oldu.

Ödül törenine yarışmada dereceye giren çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün ve yöneticiler de katıldı. Şengün ödül takdimi öncesinde bir konuşma yaptı.

“Bu tür güzel sanatlar içerikli yarışmalar gençlerimizin düşünsel ve yaratıcı faaliyetle sosyal farkındalıklarını geliştirmeleri, kişisel gelişimlerinlerine katkı sağlaması ve yeteneklerinin ödüllendirilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda yarışmamıza bir ödül töreni düzenleyerek hem ailelerle bir araya gelmek hem de yarışmamıza katılıp dereceye giren çocuklarımıza bu törende ödüllerini bizzat takdim etmek istedik. Ayrıca yarışmamıza katılan ama dereceye giremeyen eserler için de bir sergi projesi gerçekleştirerek onları onore etmek istedik.

Çocuklarımızın eğitim hayatlarının yarıda kalma riskine karşı hazırlanan Eğitim Sigortası poliçelerini ve süpriz hediyelerini onlara şahsen vermekten büyük mutluluk duydum. Ayrıca yarışmamıza ilginin yüksek olması, ailelerin ve okulların çocuklarımızı sanata teşvik etmeleri çok kıymetli. İlgideki artış bizi geleneksel hale getirdiğimizi bu yarışmamızın her sene farklı başlık ve temalarla devam etmesi gerektiği konusunda teşvik ediyor.” dedi.

Ömür Şengün’ün konuşmasının ardından , mansiyon ödülleri verildi. Bu sene beş öğrenci mansiyon almaya hak kazandı; Gülşen Altınkapan, Ahmet Tarihsever, Feridun Dereliköy, Zen ArıkBuka ve Ali Arın ödüllerini ve sertifikalarını aldılar.

Yarışmanın birincisi Ayşe Nazlı Aydın, ikincisi Aziz Çelik, üçüncüsü Elvin Tekin, dördüncüsü Tuğra Cömertel ve beşincisi Güzin Zekican’a da ödülleri, Near East Hayat Genel Müdürü Ömür Şengün tarafından takdim edildi.