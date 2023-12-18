Haydarpaşa Ticaret Lisesi Okul Müdürü Meltem Adalı, Turizm Alanı öğretmenleri Mutiye Osmancık, Rufat Rufat, Emel Osmanlar ve 10 kişilik Turizm Mutfak öğrencileri İstanbul Tuzla’da 20’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Mutfak Günleri Yarışmaları’na katıldı.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencileri söz konusu yarışmalarda 8 altın, 4 gümüş ve 3 de bronz madalya kazandı. Öğrenciler elde ettiği başarı ile ülkemiz ve HTL’nin gururu oldu.

HTL’li öğrencilerin, 30 ülkeden 1570 katılımcının kıyasıya mücadele ettiği uluslararası organizasyonda katıldığı yarışmalarda kazandığı madalyalar şu şekilde:

-Lise Düzeyi Ekip Yarışması’nda Dilem Konaç Tatlı Tabağı, Mehmetali Sancak Ana Yemek Tabağı ve Fatmanur Biricik Başlangıç Tabağı ile altın madalya,

-Lise Düzeyi Makarna Tabağı Yarışması’nda Dilem Konaç altın madalya

-Lise Düzeyi Makarna Tabağı Yarışması’nda Şükran Yağmur Bürüncük bronz madalya

-Lise Düzeyi Makarna Tabağı Yarışması’nda Leyla Ezer altın madalya

-Lise Düzeyi Pizza Tabağı Yarışması’nda Niyazi Can İlal altın madalya

-Lise Düzeyi Pizza Tabağı Yarışması’nda Fatmanur Biricik altın madalya

-Lise Düzeyi Pizza Tabağı Yarışması’nda Şükran Yağmur Bürüncük gümüş madalya

-Lise Düzeyi Tatlı Tabağı Yarışması’nda Niyazi Can İlan altın madalya

-Lise Düzeyi Tatlı Tabağı Yarışması’nda Banu Selimbabaoğulları bronz madalya

-Lise Düzeyi Tatlı Tabağı Yarışması’nda Aslınur Yorulmaz gümüş madalya

-Lise Düzeyi Ana Yemek Tabağı Yarışması’nda Mustafa Akkoyun gümüş madalya

-Lise Düzeyi Tatlı Tabağı Yarışması’nda Mustafa Akkoyun Gümüş madalya

-Lise Düzeyi Ana Yemek Tabağı’nda Ali Çelik bronz madalya