Karpaz bölgesinde öldürülen 14 eşekle ilgili Meclis önünde basın açıklaması yapan sivil toplum örgütleri, komiteye geri gönderilen Ceza (Değişiklik) Yasası’nın Meclis’ten geçirilmesi için çağrı yaptı.

Açıklamada, ilk sözü alan Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTTB) Hayvan Hakları Komitesi Eş Başkanı Avukat Nursel Karabetça, 14 eşeğin vurarak öldürülmesinin tüm toplumu derinden sarstığını söyleyerek, “Öldürülen eşeklerin öldürülme sebebi önemli değildir önemli olan öldürülmüş olmalarıdır.” ifadelerini kullandı.

Bu durumun, gündemde olan ve düzenli olarak ertelenen Ceza (Değişiklik) Yasası’nın önemini gösterdiğini vurgulayan Karabetça, bu olayın yaşanmasındaki asıl sebebin denetimsizlik olduğunu savunarak, eğitim ve denetimin önem arz ettiğini, ceza caydırıcı olmasa da toplumu kontrol altına almanın, toplumdaki suç oranını düşünmenin önemli bir vesilesi olduğunu belirtti.

Hasan Sarpten de çevre platformu ve çevre örgütleri adına yaptığı açıklamada, toplumun her kesiminden birey ve örgütlerin, bu katliama neden olanların hızla soruşturulup en ağır şekilde cezalandırılmaları için çağrıda bulunduğunu ancak bunun dışında sorumlu olanların da hesap vermesi gerektiğini söyledi.

“Sadece silahları ateşleyenler değil yeterli ilgiyi göstermeyen yetkililer, siyasiler de bu olaydan sorumludur.” ifadelerini kullanan Sarpten, Eşek Yönetim Projesi başta olmak üzere 20 yıldır Karpaz‘daki eşeklerin rehabilitesi ile ilgili hazırlanan çeşitli projeleri görmezden geldiğini ve kaynak ayırmadığını savunduğu siyasiler ve başta Çevre Bakanlığı olmak üzere, ülkeyi yönettiğini söyleyen herkesin hayvanların yaşam hakkına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi adına açıklama yapan Nazen Şansal ise “Ülkemizde sadece hayvana değil, çocuğa şiddetin, kadına şiddetin, emekçiye ezilene şiddetin giderek arttığı bir dönemden geçiyoruz.” diyerek sadece Karpaz‘daki eşekleri değil sokaklardaki canları da savunmak için çırpınıp, mücadele ettiklerini ve bu mücadelede Ceza Yasası’nı değiştirme noktasına kadar gelmelerine rağmen yasanın Komite’ye geri döndüğünü belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nin hazırladığı Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin, Komite’den oybirliği ile geçmiş olmasına rağmen Meclis Genel Kurulu’nda ‘horoz dövüşleri kültürümüzde var’ gibi söylemlerle bu yasanın ertelendiğini ve şimdi de kadük edilmeye çalışıldığını savunan Şansal, “Bu toplumda hayvan haklarıyla insan haklarının birlikte gelişeceğini bilenler olarak ceza yasasının peşini bırakmayacağız ve bu yasanın geçmesi için sadece eşeklerimizin değil tüm canlarımızın korunması için mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Kıbrıs Türk Biyologlar, Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği’nin (BİO-DER) Başkanı Mustafa Kofalı da, bir ülkede, devletin aciz durumda olanları koruması gerektiğini, bu olmuyorsa durumun ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini söyleyerek, bir biyolog olarak eğitim hayatına İzmir’de ilk başladığında Kıbrıs Eşeği’nin özel olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Yasayı sadece yapma değil aynı zamanda denetlemenin de önemli olduğunu belirten Kofalı, 2023’te geçen Çevre Yasası’nı uygulamayan bir yapı olduğunu savunarak, bu durumun ciddi bir tehlike olduğunu söyledi. Çalışmalara devam etmek zorunda olduklarını çünkü, sivil toplum örgütlerinin toplumun sigortaları olduğunu ifade eden Kofalı, “Siz onları sökerek yok sayamazsınız aksi taktirde yanarsınız, ormanlarımız yanar, hayvanlarımız yanar ve bizler yanıyoruz. Hepimize tüm toplum adına büyük geçmiş olsun.” dedi.

Basın açıklamasına katılan sivil toplum örgütleri, açıklamaların ardından Meclis önüne siyah çelen bıraktı. Meclis Başkan Yardımcısı CTP milletvekilleri Fazilet Özdenefe, CTP milletvekilleri Ürün Solyalı ve Salahi Şahiner, açıklamaların ardından sivil toplum örgütlerinin yanına gelerek destek belirtti.