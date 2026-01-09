Hükümeti istifaya çağıran ve bakanlık binasına zorla giren eylemciler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına yumurta attı, kapısına süt ve gübre bıraktı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği binasından başlatılan yürüyüşle bakanlık önüne gelen birlik üyeleri, ülkedeki yem problemine işaret etti, kaliteli kaba yeme ihtiyaç duyulduğu belirtti.

Bakanlık önünde “Bizim bitişimizin sebebi sensin, senin gidişinin sebebi de biz olacağız a bakan” yazılı pankart açan ve “gabak doğrayan” eylemciler, KKTC, TC ve birlik bayrakları taşıdı. Bakanlık önündeki eylemde davul zurna da çalındı.

-Onalt

Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Adil Onalt konuşmasına, hayvancıların sesi olan basın mensuplarına teşekkür ederek başladı. Onalt, bugün buraya yürüyerek geldiklerini, ancak büyüyerek araçlı da geleceklerini söyledi.

Bunu duyan yetkililerin eylemden önce ödeme yaptıklarını söylediklerini ifade eden Onalt, buna karşı eleştiriler yaptı, Tarım ve Dolak Kaynaklar Bakanı'nın hayvancılığın bir numaralı düşmanı olduğunu savundu.

Hükümetin yerli üretimin de düşmanı olduğunu, öz varlık olan kuruluşları da satmaya çalıştıklarını ileri süren Onalt, ne zam aldıklarını ne de zam yaptıklarını belirtti.

Hükümetin, üretim sektörünü küçük düşürmek bitirmek amacıyla çalıştırdığını savunan Onalt, “Bu girdi maliyetleriyle bizi bitirecekler” dedi.

“Ama biz ülkemize, toprağımıza sahip çıkacağız, zaman birlik olma zamanıdır” diyen Onalt, hükümete eleştiriler yaptı.

Eylemlerin devam edeceğini, üretimi ve alın terilerini korumaya devam edeceklerini belirten Onalt, Cumhurbaşkanına da seslendi, “Üretimi bitiren hükümeti kucaklama. Halk sana tepki duymaya başladı” dedi.

-Yalınkaya



BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da, daha önce siyasete siyasiye saygı olduğunu ama bu hükümetin bunu bitirdiğini söyledi, emeğe üretime sahip çıkılmasını istedi.

Ülkede üretime her zaman önem vermeye destek vermeye devam edeceklerini belirten Yalınkaya, hükümeti istifaya çağırdı.

-Tuğcu



EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da, TÜK başkanın onurlu davranıp üretici yanında durup istifi ettiğini ancak Kıb-Tek’te bunun tam tersi yaşandığını savundu, emekçilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tuğcu, bu yıl eylemleri sürdüreceklerini ifade ederek, birliğin haklı eylemi olduğunu ve bunu selamladığını söyledi.

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, hayvancının bitirilmeye çalışıldığını savunarak, bunun da insanların bir birine kırdırmakla yapılmaya çalışıldığını söyledi.

Kabinenin ülkeyi yönetemeyeceğini, yönetemediğini belirten Serdaroğlu, muhalefete de seslendi, toplumun sesini duymasını istedi, yakında topluma seçme hakkının da verilmeyeceğini savundu.

Serdaroğlu, üretime, çalışana destek vermeye, mücadeleye devam edeceklerini belirterek, asgari ücret masasında hükümeti göreceklerini söyledi.

-Çeler



TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de, bakanın bu koltuğa tarım sektörünün içinden geldiğini ancak bugün koltuktan zehirlenme yaşadığını savunarak, o yüzden bir olup birlikte olup üretimi, geleceği, toplumu onurlu şekilde koruyacaklarını kaydetti.

-Solyalı



CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da, hükümetin üretime, dar gelirliye savaş açtığı ve sermayeden taraf durduğu suçlaması yaparak, birlikte meydanlara çıkacaklarını, erken seçim için omuz omuza mücadeleye devam edeceklerini söyledi.