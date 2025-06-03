Haber: Bahar SANCAR

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte kurban satışları hareketlilik kazandı. Vatandaşlar bayram öncesi kurbanlarını alarak bayrama hazırlanıyor. Gündem Kıbrıs’a konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eski başkanı Mustafa Naimoğulları, bu yıl özellikle büyükbaş hayvan satışlarında artış olduğunu söyledi. Öte yandan Naimoğulları, bir veteriner hekim olarak, bayramda kurban kesimlerinde hijyene dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, vatandaşların mezbahalarda kesim yaptırması gerekliliğine dikkat çekti.

Naimoğlulları, “Kurban satışlarında geçen yıllara göre özellikle büyükbaşta ciddi talep var. Kurban fiyatlarında da ciddi bir yükselme yok geçen yıllara oranla. Mezbahalarla görüştüm. Şu ana kadar küçükbaş ve büyükbaş satışlarında geçmiş yıllara göre düşüş yaşanmadı. Kurban satışlarında aynı seviyede satışlar devam ediyor. Son güne doğru bu satışlar artabilir. Hayvancılar ve kurban satışı yapan yerler satışların İyi olduğunu söylüyor. Üretici hareketlilikten memnundur. Bu sene hayvan üreticisinin yüzü güldü” dedi.

Konuşmasının devamında Naimoğulları, “Sadece kurbanlık satışları değil, kasaplarda da satışların iyi gittiği bilgisini aldım. Özellikle büyükbaş hayvanda bu sene çok ciddi bir talep var hem kasaplık hem de kurbanlık olarak. Küçükbaş hayvanlarda ise geçmiş yıllara oranla bir düşüş yaşanmadı. Aşağı yukarı aynı seviyede seyrediyor. Bayrama kadar da bu hareketlilik devam edecektir” diye konuştu.

Naimoğlulları, “İnsanlar bayramda kurban keseceği için bayramdan sonraki 1 hafta – 10 günlük süreçte durgunluk yaşanır. Bu her sene böyledir. 20 yıl birlik başkanlığı yapmış birisi olarak gözlemlediğim, insanlar hayvanlarını satmakta zorluk çekmiyor. Üreticinin bütün derdi yem fiyatlarının ve maliyetlerin yükselmemesidir” dedi.

Bayram boyunca mezbahaların açık olacağını kaydeden Naimoğulları, “Bayramın son günü dahil mezbahalar açık olacak. 35 yıllık bir veteriner hekim olarak, kurban kesiminde sağlığa, temizliğe ve çevrenin kirletilmemesine özen gösterilmesi gerekir. Halkımız mümkün olduğunca mezbahalarda kesim yaptırsın. Halk ve insan sağlığına dikkat etmek kurban kesiminde çok önemlidir. Bu nedenle herkesin daha dikkatli ve titiz olması gerektiğini de ifade etmek istiyorum” dedi.