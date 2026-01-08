-ÖZEL HABER-

Vatandaşlar, hayvancılık sektörünün uzun süredir alım garantisi, düzenli ödeme ve çeşitli destek mekanizmalarıyla korunduğunu belirterek, sürekli eylem çağrılarının inandırıcılığını yitirdiğini savundu.

“DESTEK ALAN YİNE ŞİKÂYET EDEN YİNE AYNI KESİM”

Gündem Kıbrıs'a konuşan bazı vatandaşlar, hayvancıların her dönemde benzer söylemlerle kamuoyu oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.

Bir vatandaş, “Her ay destek, her yıl yeni teşvik açıklanıyor. Buna rağmen yine ‘battık’ deniliyor. Bu artık mağduriyet değil” ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise, her eylemin ardından et ve süt fiyatlarının yükseldiğini hatırlatarak, “Sonuçta olan yine vatandaşa oluyor” dedi.

“ALIM GARANTİSİ VAR, RİSK YOK”

Esnaf kesimi de hayvancıların eylem çağrılarına mesafeli yaklaşıyor.

Girne’de kasaplık yapan bir esnaf, hayvancılık sektörünün diğer sektörlere kıyasla daha güvenli bir yapıya sahip olduğunu savunarak şunları söyledi:

“Hayvancının ürettiği süt her gün toplanıyor, parasını düzenli alıyor. Ne üretirse üretsin alım garantisi var."

“ET VE SÜT NEDEN HÂLÂ PAHALI?”

Vatandaşların en çok dikkat çektiği nokta ise, sağlanan desteklere rağmen et ve süt fiyatlarında bir düşüş yaşanmaması.

Sokakta sıkça dile getirilen sorular,

“Bu kadar destek nereye gidiyor?”,

“Neden et ve süt hâlâ pahalı?”

“Eylemler çözüm mü üretiyor, yoksa zam baskısı mı oluşturuyor?” oldu.

Sosyal medyada son günlerde artan paylaşımlar, hayvancılık sektörüne yönelik eleştirilerin giderek yükseldiğini gösteriyor. Vatandaşlar, sürekli tekrarlanan eylem ve açıklamaların toplumda karşılık bulmadığını ve güven kaybına yol açtığını dile getiriyor.

Desteklerin varlığına rağmen bitmeyen şikâyetler, halkın sabrını zorluyor.