Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin önüne geçen pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı.

'DİLBER' YORUMU GÜNDEM OLDU

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri’nin birinci bölümü, 25 Ocak Perşembe akşamı yayınlandı.Fragmanlarıyla olay yaratan ve günlerce konuşulan proje, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurdu.

Hapishaneden yeni çıkan "Azem" adlı bir öğretmenin hikayesinin anlatıldığı dizinin her sahnesi büyük beğeni topladı. Özellikle Dilber'in pavyon dansı bir akım haline geldi.

Diziye Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurdu. Ergüçlü'nün pavyon dansı ve Sincanlı Erkal’ın ‘Gemileri Yakarım’ şarkısı milyonlara ulaştı.

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Onur Ünlü eski sevgilisi Hazar Ergüçlü’nün “Dilber” dansı hakkında konuştu. Ünlü isim, eski sevgilisine övgüler yağdırdı. Ünlü, "Beğenerek izledim. Gayet başarılı Hazar, çok iyi bir oyuncudur. Hep çok iyiydi" dedi.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin dansı ve elbisesi iş kapısına dönüştü. Oyuncunun meşhur ettiği dans sonrası, Ankara pavyon dans kurslarına bir çok kadın yoğun ilgi gösterirken "Dilber" elbisesi ise yok satmaya başladı.