Pelin Yükselay

Çalışan kadınların en büyük sorunu tabi ki yemek! Akşam yaptığınız yemekten, ertesi gün öğlen için işe götürebileceğiniz kadar kalıyorsa ne ala… Kalmıyorsa işte o büyük sorun!

Ya da bu akşam canınız yemek yapmak istemiyor… Peki, yarın öğlen iş yerinde ne yiyeceksiniz?

Pek çok çalışanın kurtarıcısı paket servis yapan restoranlar… Hayatın bu kadar pahalı olduğu ülkemizde tabii ki yiyecek fiyatları da pahalı!

İş yerindeyseniz ve öğlen yemeğinizi dışarıdan çağıracaksanız içeceğinizle beraber yemeğiniz için en az 320 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu arada bu rakam sadece tost yiyecekseniz geçerli…

Ev yemekleri 470 TL’den başlıyor…

Örneğin dışarıdan yiyeceksiniz ama fast-food yerine, sağlıklı bir ev yemeği yemek istiyorsunuz. Gözden çıkaracağınız en az rakam 470 TL Ev yemekleri genelde 470 TL’den başlarken, bu rakam tercih edeceğiniz yemeğe göre tabi ki yükseliyor.

Bu fiyatlara içecekler de eklendiğinde ki, artık restoranlarda ayran fiyatları 30, kola ve türevleri 60TL’den başlıyor, ödeyeceğiniz rakam 500 TL’nin üzerine çıkıyor.

Kebap yemek hayal…

“Ev yemeklerini zaten evde de yiyorum, ben kebap yemek istiyorum” derseniz, yandınız.

Kebaplar içerisinde en pahalısı karışık kebap (servis)… Lefkoşa’da hizmet veren dört restoran arasında yaptığımız araştırmada bulduğumuz en ucuz karışık kebap fiyatı 780 TL. Bu yemeklerin yanına 60 TL’ye kola yahut 30 TL’ye ayran fiyatını da ekleyerek öğle yemeği faturanızı oluşturabilirsiniz.

Sade et şişe (servis) baktığımızda da en uygun fiyat 750 TL’den başlıyor.

Tavuk şişin fiyatları ise et şişten daha uygun ancak ucuz değil. Yine Lefkoşa’da 3 restoran arasında yaptığımız araştırmada çıkan en uygun tavuk şiş fiyatı 660 TL.

Döner ucuz mu sandınız?

Döner (servis) yiyecek olursanız öncelikle şunu belirtelim tavuk döner, et dönerden daha uygun ancak az önce de yazdığımız gibi işin içine içecek girince, fiyatlar artıyor. Şöyle ki; Lefkoşa’da 3 restoran arasında yaptığımız araştırmada en ucuz tavuk döner fiyatı 460 TL.

Et döner de fiyatlar daha da uçuk. Güzel bir et döner (servis) yemek için 600 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor.

Fast foodlar, kebaplardan da pahalı!

Gelelim sağlık açısından da uzak durulması gereken fast food gıdalara…

Son zamanların trendi tavuk dolmayı araştırdığımız zaman, karşımızda ultra yüksek fiyatlar çıkıyor. Tavuk dolma yemek isterseniz cebinizden çıkacak en az rakam 680 TL. Buna bir de içeceğinizi eklersiniz, öğle yemeğiniz için mini bir servet ödemiş oluyorsunuz.

Pizza fiyatları da tavuk dolmadan farksız değil. Kaliteli ve lezzetli bir pizza için gözden çıkaracağınız en düşük rakam (küçük boy) 620 TL.

Son olarak özellikle gençlerin vazgeçilmezleri hamburgerlere bakalım. Hamburger yemek için Lefkoşa’da birçok seçenek mevcut. En ucuz hamburger 450 TL iken, 800 TL’ye de hamburger yiyebiliriniz. Bu tercih tamamen sizin maddi durumunuza bağlı!