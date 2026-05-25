“Benim hedefim buradaki sistemi tam olarak oturtabilmek, kurumsallaşmayı sağlayabilmektir”

Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve görevde geride kalan 3.5 yılı değerlendirerek, Erenköy-Karpaz bölgesinde yapmak istediği yeni projeleri anlattı.

“Mali disiplini oluşturmak çok önemliydi. Bunu başardık”

Göreve geldikten sonra 3.5 yıl içerisinde yapılan icraatları anlatan Erenköy Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, “2013 yılında milletvekili olduktan sonra Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adı altında yeni bir bakanlık kurulmuştu. Ben orada da bu birleşmeyi bilen bir insan olarak belediyelerin birleşme sürecinin ne kadar zor olacağını biliyorduk. Her iki belediyenin de kendi enstrümanları farklıydı. Adadaki her belediyenin kendine özel yapısı vardır. Bu birleşme sayesinde iki belediyenin hem personel yapısı, hem mali yapısı, hem de fiziksel yapısını birleştirmek, kademedeki araçları birleştirmek ve bunların düzenini sağlamak kolay olmayacaktı. Bir yıldan uzun bir süre bu konularla uğraştık. Henüz daha tam bu birleşmenin etkileri sindirilmiş değil. Ancak iki dönem daha oturmuş olacaktır. Ancak bu birleşme doğru bir girişimdi. Zaten küçücük adamız için belediye sayısı 28 çok fazlaydı. 18’e düşürüldü. Bu düşme esnasında birleşen belediyelerden bir tanesi de Dipkarpaz ve Yenierenköy belediyesiydi. Bir yandan bunu toparlayıp kurumsal yapıyı oluştururken, bir yandan da mali sıkıntılar içerisinde olan her iki belediyenin yapısını aldık. Reformlar ve yapılan düzenlemeler sayesinde, yüzölçümünden de aldığımız katkılarla bir miktar katkı paylarımız artmış oldu. İlk önce piyasaya olan borçları ödedik. Bunları 1 yıllık projeksiyon içerisinde kademelendirdik ve piyasaya güven vermeye başladık. Biz göreve geldiğimizde piyasa bizin ürün dahi vermek istemiyordu. Burada da bireysel olarak ben kefil oldum ve belediye ödeyemezse ben ödeyeceğim dedim. Bugün geldiğimiz noktada herkes bize ürün vermeye çalışıyor. Ödeme sistemi ve düzeninin ne kadar doğru olduğunu bölge esnafı da gördü. Bu açıdan da gurur duyuyoruz. Altyapı, araç, personel yetersizliği ile hepsiyle birlikte uğraşmaya başladık ve bir eşgüdüm içerisinde bunları götürmek istedik. Şuan için belediyemiz hiçbir mali sıkıntıya düşmedi, yıllık programımızı ona göre yaptık. Hayat pahalılığının en kötüsünü düşünerek hareket ettik. Katkılar ve vergiler yılın başında belirlenir ancak 6 ay sonrasında verilen hayat pahalılığını da düşünerek hareket ediyoruz. Kırsal belediye olmanın dezavantajlarını da yaşıyoruz. Bizim topladığımız yerel vergiler, belki de diğer belediyelerin bir günde topladığı vergilerden daha azdır. Bunlarla yatırım yapmak zorundayız. Dolayısıyla burada Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin de büyük katkıları oldu. Bazı projelerimize destek verdiler ve bunları da bir bir hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Ziyamet’teki ürün pazarımızdır. Orada Ziyamet köylüsünün ürettiği doğal ürünleri orada sergileyip satabilecekleri bir Pazar yeri oluşturuyoruz ve açılışını yapacağız. Erenköy’de halk plajında yapmış olduğumuz 20 odalık münferit taş evlerden oluşan bir tatil yerimiz var. Bu da belediyeye büyük kazanç sağlayacak. Burada da Büyükelçiliğimizin katkıları vardır. Ancak bu yatırımın 3’te 2 oranını da kendi yerel kaynaklarımızdan yaptık. Bunlar bir tasarruf çerçevesinde ve doğru harcamaları yaparak oluyor. Dolayısıyla bölgede birçok çalışma yaptık. Ekonomik olarak, belediye personelinin ödenememe döneminden personelin gününde maaşlarını alması noktasına geldik. Bu çok önemliydi. Mali disiplini oluşturmak da çok önemliydi. Bunu başardık. Bundan sonraki günler daha iyi olacak” bilgilerini verdi.

“Yüzölçümü olarak 352 kilometrekare ile adanın en büyük belediyesi biziz”

Konuşmasının devamında Bakırcı, “Yüzölçümü olarak 352 kilometrekare ile adanın en büyük belediyesi biziz. Yüzölçümünüz ne kadar büyükse bunun çevresel etkileri, çevre temizliğinden tutun, çöplerin toplanmasına ve altyapıya kadar hepsi daha büyük bir fedakarlık istiyor. Belediyede personel sayımız 197’dir. Bunun içerisinde bizim turizm ve döner sermaye tesislerimiz de dahildir. Dipkarpaz’da ve Erenköy’de plajımız var. orada çalışanlarımız da bu sayıya dahildir. Elimizden geldiği kadar çalışanlarımızla birlikte özveriyle çalışıyoruz ve hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizim burada sıkıntılarımız her zaman ekonomik oluyor. Bu yıl 5 emeklimiz var. Emeklilerimizi nakit olarak ödüyor ve süreye yaymıyoruz. Dolayısıyla bu belgede hizmet vermek ve hizmet kalitesini artırmak da zor. Çünkü yüzölçümümüz çok büyük. Ancak bölgedeki en büyük sıkıntımız, bölgenin kırsal olmasından dolayı yatırımların az olmasından kaynaklanan sıkıntılardır ancak onları da aşacağız” diye konuştu.

“Şuanda emirnamelerin kaldırılması üzerine çalışıyoruz”

Belediyeler reformu ile birlikte belediyelere ayrılan kaynak hakkında da konuşan Bakırcı, “Eskiye nazaran baktığımız zaman çok daha iyi konumdayız. Yüzölçümünden bize artı olarak gelen yüzde 15 orandır. Ama bizim nüfusumuz çok düşük olduğu için nüfus payından yararlanamıyoruz. Aslında baktığımızda mevcut nüfusun 5 katı daha dışarıda yaşayan insanlarımız var. Bunların da göç sebeplerinin en başında bölgedeki iş imkanları geliyor. Devletin hem kendi kademe yapısı anlamında bu bölgede iş imkanı düşük, hem de emirnamelerden kaynaklanan yatırım olmadığı için, özel sektörde de iş bulmak çok kolay değil. Burada bir genç büyüğünde ve bir hayat kurmak zorunda kaldığında buradan gidiyor ve biz göç veriyoruz. Şuanda emirnamelerin kaldırılması üzerine çalışıyoruz. Yarı süreç tamamlandı. Halk sunumu yapılacak. Doğru bir yapı ve planla doğayı bozmadan ve etkilemeden bunu yaparsak, hem bölgeye gelen yatırım artacak hem de nüfus sayımız tersine dönecek ve nüfusumuz da artacak. Diğer yandan belediyelerin en büyük gelir kaynağı imardır. İmar olan belediyelerde hem geliriniz artar hem yatırım yapma kapasiteniz artar. Bizdeki emirnamelerden dolayı bölgede imarda yok. Hem nüfus hem imarın olmaması ve göçün çok olması bizdeki olumsuzlukların en başında geliyor” dedi.

“Bölgemizin nüfusu 9 bin kişi civarıdır”

Bölgenin nüfusu hakkında bilgi veren Bakırcı, “Bölgemizin nüfusu 9 bin kişi civarıdır. Belediyemizin personel sayısı ile hizmet verirken, personel sayısının yanı sıra yüzölçümüne de bakmak zorundasınız. Bugün Lefkoşa Belediyesi bir apartmana gidiyor ve 40 dairenin çöpünü alıp gidebiliyor. Ben o 40 daire için o köyü tamamen dolaşmak ve her evin önünden o çöpü almak zorundayım. Bu noktada hem maliyetler artıyor hem ihtiyaçlar artıyor. Personel sayımız tam yeterli değil ancak özveriyle çalışıyoruz. Biz 24 saat hizmete hazırız. Bazı personellerimiz yıpranıyor ancak onlar da fedakarca çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren araç gereç envanterimize 9 araç kazandırdık”

Belediyenin araç ve gereçleri hakkında da bilgi veren Bakırcı, “Araç gereçler hiçbir zaman yeterli olmaz. Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren araç gereç envanterimize 9 araç kazandırdık. Bunun içerisinde kepçe, kamyon, çöp arabası, binek araba var. İhalede olduğumuz 3 araç alımı var. Bunlarla takviye yaparak fiziksel yapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Her geçen gün bir adım daha yürüyoruz. İkinci dört yılımızda koşacağımızı ve yatırımların da bölgeye geleceğini söylüyoruz. Umuyorum ki daha güzel günler bizi bekleyecek” diye konuştu.

“Benim hedefim buradaki sistemi tam olarak oturtabilmek, kurumsallaşmayı sağlayabilmektir”

Belediye başkanlığına bir dönem daha devam etmek istediğini kaydeden Bakırcı, “Biz enkazı aldık, düzelttik ve toparladık. Yani temeli attık ve bundan sonra üst yapıyı yapmak zorundayız. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde bu yapıyı da tamamladıktan sonra umuyorum ki bizden daha genç, vizyonu olan ve bölgenin yetiştirmiş olduğu bir insana bayrağı teslim edeceğiz. Ama benim hedefim buradaki sistemi tam olarak oturtabilmek, kurumsallaşmayı sağlayabilmektir. Kurumsallaşmış yapılarda başkanın kim olduğu çok önemli değildir. Kurumsal yapılarda sistem kendisi işler. Biz bu sistemi oturttuğumuzda sistem kendisi işleyecek ve bu bölgenin önü çok açık olacak. Bu bölge Girne’yi geçecek. ” dedi.

“Biz öncelikle borç yapımızı düzenlemeyi hedefledik. Daha sonra belediyeye para girişini artırmaya yönelik çalışmalar yaptık”

Son 3.5 yılda bölgede belediyenin yaptığı altyapı ve yatırım çalışmaları hakkında bilgi veren Bakırcı, “Belediyelerde para varsa yatırım yapabilirsiniz. Biz öncelikle borç yapımızı düzenlemeyi hedefledik. Daha sonra belediyeye para girişini artırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Bizim bölgemizde hizmet sektörü önemlidir. Bu bölgede sanayi kuramazsınız. Bizim yapabileceğimiz turizm sektörüdür. Belediyemizin elinde olup da çok verimli olmayan veya yapılmayan işler vardı. Bunlara ağırlık verdik. Erenköy’deki halk plajını her yıl bir üst kademeye taşıdık. Vatandaşın memnuniyetini gördük. Oraya 20 oda daha ekliyoruz e bunların hepsi belediyeye bir kazanç olacaktır. Bu kazanç hizmete yansıyacaktır. Dipkarpaz’daki ahşap evler konusunda daha önceki belediye başkanları bir öngörüde bulunarak bunları yapmışlar ve çok da güzel yapmışlar. Çamların içerisinde çok güzel bir alanımız var ve her yıl da sabit müşterileri olan bir yerdir. Ama onların tadilat ve bakımları ne yazık ki yapılmamıştır. Geçen yıl bütün hepsini yeniledik. Zafer Burnu’nda Vakıfların olan odalar var. Onları kendi bünyemize aldık. 9 odanın tamiratını yaptık. İç donanımını da yaparak burayı da bu yaz turizme kazandıracağız. Orada atıl olan diğer odaları da buradan elde ettiğimiz kazançla yaparak yine turizme kazandıracağız. Orası, kiliseden dolayı ülkeye gelen her yabancı turistin mutlaka uğrak noktasıdır. Bu demektir ki orası bu ülkenin aynasıdır. Ama bizim bölgede olduğu için bizim de aynamızdır. Oranın toparlanması için restorasyon çalışmaları da yapılıyor. Fiziksel olarak o alanı da toparladığımızda turizm açısından bir ilgi alanı olmaya devam edecek” dedi.

Bakırcı, belediye ve bölge yatırımları hakkında bilgi verdi…

Konuşmasının devamında Bakırcı, “Bunların yanı sıra bölgede birçok altyapı çalışması da gerçekleştirdik. Birçok bölgede eksik olan kaldırımlar, yürüyüş yollarını oluşturduk. Aydınlatma, parkelerin yapılması çalışmaları yaptık. Su bizim için çok önemlidir. Bir damla suyun dahi ziyan olmasını istemiyoruz. Bu su çok büyük zorluklarla Türkiye’den geliyor. Diğer yandan yaz döneminde çok büyük su sıkıntısı çekiyoruz. Bunun yanında meydana gelen patlaklar ve arızalar bize bu su israfını üst noktaya taşıyor. Arıza ve patlaklar konusunda da altyapıyı bazı noktalarda değiştiriyoruz. Kuruova ve Kaleburnu arasındaki boru tarlanın içinden geçiyordu. Patladığı zaman gidip tamiri için 10 gün beklemek zorunda kalınıyordu çünkü hep çamur oluyordu. O hattı iptal ettik ve yol kenarından yeni hat çektik ve Kaleburnu’ndaki su sorununu da çözmüş olduk. Bu gibi altyapı çalışmalarımız her zaman oldu. Çöp konusunda 2 aracımız vardı. Şuan 4 araçla hizmet veriyoruz. Turizm tesislerine mümkün olduğu kadar su ve temizlik konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra yaptığımız birçok iş var. Yağmur sularını toplamak için Yeşilköy’de 23 tane kuyu açtık. Yağan yağmurlarda sular denize akıyordu ve birçok olumsuz şartlar da oluşturuyordu. Şuan hiçbir suyu zayi etmiyoruz. Bölgenin en büyük aküferi Yeşilköy aküferidir. Şuanda bütün yağmur sularını aküfere yönlendirerek gönderiyoruz. Oradaki su seviyesinin tuzlanmasını da önleyici çalışmalar yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra parklar, kafeterya gibi yatırımlarımızı da bölgede hayata geçirdik. Erenköy’de parkı olduğu gibi yeniledik. Aileler için de bir alan yarattık. Fiziksel yapı tamamlanmak üzeredir. Hem çocuklar hem aileler orada keyifle zaman geçirebilecekler. Polatpaşa’da bir çay bahçesi oluşturuyoruz. Biri Dipkarpaz’da diğer Erenköy’de iki tane basketbol sahası oluşturduk. Çocuklar yazda her akşam orada oynuyorlar. Dipkarpaz’da halı sahayı yaptık. Dipkarpaz’da çocuklar futbolu çok seviyorlar ve halı sahada oynamak istiyorlar. Her gün orası dolu ve bunlar bizim için gurur kaynağıdır. Voleybol takımımız var. Türkiye’de bizi temsil ediyorlar. Erenköy-Karpaz Belediyesi’nin bünyesine aldık. Futbol takımlarına destek veriyoruz. Her bölgede üreten kadınlarımız var. Onlara sürekli destek oluyoruz. Üreten toplumlar her zaman ileriye gider. Üretimi ne kadar artırabilirsek bizim için o kadar iyi olur” diye konuştu.

“İkinci dönemde biz kendi bünyemizde kendi bütçemizle asfalt yapabilir hale geleceğiz”

Bölgede yapılan asfalt çalışmaları hakkında da konuşan Bakırcı, “Asfalt işi maliyetli bir iş. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin katkılarıyla sonuçlandırdığımız bir ihale vardır. Dipkarpaz ve Sipahi köyünün köy içi asfaltlama çalışmaları başlayacak. Zaferburnu yolu Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yapıldı. Dipkarpaz’da Girne Amerikan Üniversite’nin kampüs yapmak için aldığı bir alan vardı ve oradaki yol çok kötüydü. Gene Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla o yolun altyapısı bitti ve asfaltlanması noktasına gelindi. Yeşilköy’de okul yolunda çok büyük sıkıntılarımız var. Onları da konuştuk ve onlar da yapılacak. Tüm bunlar sırayla yapmaya çalışıyoruz ancak asfalt konusunda belediyelerin yeterli olabilmesi için mutlaka gelir kaynaklarının artırılması lazımdır. İkinci dönemde biz kendi bünyemizde kendi bütçemizle asfalt yapabilir hale geleceğiz. O nedenle bir dönem daha adayım diyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğin bölgeye her konuda desteği vardır”

Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti’nin bölgeye olan diğer katkıları hakkında da bilgi veren Bakırcı, “Yardım heyetinin TİKA üzerinden de bölgeye yaptığı katkılar bulunmaktadır. İşletmeci ruhu olan yatırımcılar da destek görüyor. Bölgemizde genç bir insanımız Ziyamet’te bir lavanta bahçesi kurdu ve lavantadan ürünler üretiyor. Bu da gene Büyükelçiliğin katkıları ile oldu. Doğal ürün pazarının kurulması da büyükelçiliğin katkıları ile oluyor ve bu da üretimi teşvik amaçlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğin bölgeye her konuda desteği vardır. Yeter ki siz doğru bir proje ve doğru bir şekilde gidin. Hayvancılarımıza da büyük destek veriyorlar. Önemli olan doğru yatırımı ve doğru projeyi yaparak gidip talep etmektir” dedi.

“Erenköy’de bir müze oluşturuyoruz”

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bir müze çalışması yaptıklarını da ifade eden Bakırcı, “Kıbrıs’ta 60-70’li yıllarda çeşitli olaylar yaşandı ve buradaki insanlar zulüm gördü, taciz edildi, göç ettirildi. Bu günleri yaşayan Erenköy bölgesinde bir direniş ortaya kondu. Her yıl 8 Ağustos’ta hem şehitlerimizi anıyoruz hem o günler yad ediyoruz. Bunu yapmamızın amacı bunları unutmamak ve nesillere aktarmaktır. Ancak Erenköy’de şu eksikliği gördüm; Burası mücahitlerin olduğu bir köy olmasına rağmen, burada bunları anlatacak ve sunacağımız bir müze veya oluşumumuz yok. İnsanoğlu ölür ancak hatırası ve anısı kalır. Bizim de amacımız budur. Erenköy’de bir müze oluşturuyoruz. Röportajlar, basılı yayınlar, o günkü kullanılan eşyalarla, silahlarla ilgili bir müze oluşturacağız. Bütün devlet kurumlarından da talep ettik. Burayı okulların ziyaretlerine açacağız. Erenköy’ün tarihini unutturmayacağız ve hatırlatacağız. Biz bu sayede geçmişten ders alıp önümüze bakabileceğiz. Geçmişimizi unutursak yok olmaya mahkumuz. Amacımız bunu unutturmamaktır” dedi.

Bakırcı, yeniden başkan seçilmesi durumunda hayata geçirmek istediği üç büyük projeyi anlattı…

Bir dönem daha seçilmesi durumunda tamamlayacağı projeleri anlatan Bakırcı, “Bizim bölgede eşek sorunumuz var. Bir sorunu yaşıyorsanız o sorunu bilirsiniz ve çözmeye çalışırsınız. Ama bir sorunu uzaktan dinliyorsanız o sorunu asla çözemezsiniz. Bu bölgenin insanı olarak bakan olduğum dönemde bu eşek sorununu projelendirdim. Bariyerleri çektik ve eşekleri insanları yaşam alanından uzak tutmamız lazım dedik. Ancak aynı zamanda bu eşekler de bölgemizin sembolüdür. Turizmde de faydalanmak lazım dedik. Biz bariyerleri çekerken, bizi görevden aldılar ve o proje yarım kaldı. O gün 500 olan eşek sayısı bugün 3500’e ulaştı. Bugün belediye başkanıyım ve bu eşeklerle ben uğraşıyorum. 12 yıl geçmesine rağmen kimse ilgilenmemiş. Taşkent Doğa Parkı ile birlikte mücadele veriyoruz. Turizm Bakanlığı’ndan da finansal destek aldık. Asıl hedefimiz dışarda olan 3000 eşeği içeriye taşıyabilmektir. Bu projenin bitmesi için irade ve istek lazımdır. Bu proje daha başındadır ve toplama süreci yaklaşık 3 yıl sürecek. Yeni dönemde bu işi bitirmeyi hedeflerimden biri haline getirdim. İkincisi 2004 yılından beri bölgede olan emirnameleri kırmak, imar planı ile birlikte bölgede doğru gelişimi sağlamak adına imar planını geçirmektir. Bu çalışmayı da tamamlayacağız. Daha sonra da köy içi asfaltlamalarımız kalacak. Onları da yeni dönemde yapacağız” dedi.

“Benim temennim barış ve huzur dolu, geleceğe umutla bakan bir toplum olmaktır”

Konuşmasının sonunda Bakırcı, “Huzurlu, barış ve umut dolu bir gelecek diliyorum. Bunun da yolu çocuklarımızdan ve gençlerimizden geçiyor. Eğitimlerini doğru verelim. Bizim sosyal medya yasamız yok ve herkes istediği gibi davranabiliyor. Bunu kısıtlamak ve çocukların ulaşamayacağı noktaya getirmek lazımdır. Benim temennim barış ve huzur dolu, geleceğe umutla bakan bir toplum olmaktır. Onun da hedefi çocuklarımızdır. Onlara doğru eğitim verelim ve doğru yetiştirelim, bu ülkenin önünü açalım” ifadelerini kullandı.