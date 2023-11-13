Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nden verilen bilgiye göre, Savaşan, İngiltere’de faaliyet gösteren bazı sağlık ve turizm işletmeleriyle Londra’da sağlık turizmi irtibat ofisi açılması konusunda özel anlaşmalar imzaladı.

Savaşan, yapılan anlaşmalarla hedefin, İngiltere’den KKTC’ye getirilen sağlık turisti sayısında yüzde 70 oranında artış elde etmek olduğunu söyledi.

Bu yıl Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile WTTC’nin iş birliğinde düzenlenen Turizm Bakanları Zirvesi ”Gençlik ve Eğitim Yoluyla Turizmi Dönüştürmek" temasıyla gerçekleşti.

Ahmet Savaşan, yapılan toplantılarda "turizm eğitimindeki mevcut boşlukların ele alındığını, turizmin zorlukları ile başa çıkarken doğacak fırsatları da değerlendirebilen yetenekli ve esnek bir işgücü yaratılabilmesi için gençlerin nitelikli eğitim süreçleriyle güçlendirilmesine öncelik verilmesi gerektiği konusunda görüş birliği olduğunu" kaydetti.

Nitelikli turizm eğitiminde KKTC için önemli bir fırsat sunduğuna işaret eden Savaşan, KKTC’deki 23 üniversitenin bu ihtiyacın karşılanması noktasında "çok büyük" bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Savaşan “Dünyadaki gençlerin turizm eğitimine yönelik ihtiyaçlarının KKTC’de karşılanması konusunda hükümetimiz, üniversitelerimiz ile paydaşlarımız birlikte hareket eder ve gereken adımları atarsa, bir yandan eğitim turizmi, bir diğer yandan ise Kuzey Kıbrıs turizminin sürdürülebilir gelişimi için çok önemli kazanımlar elde edilebilecektir. Ben bu konudaki potansiyelimize ve gereken adımları atabileceğimize gönülden inanıyorum” dedi.