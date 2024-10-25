Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin İskele’de yaptığı oturumda kararı, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Dağlı okudu.

Karar için sanık ve maktulenin aileleri de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Oturumlarını İskele’de yapan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Altundağ’ı, tasarlayarak ve planlayarak adam öldürme dahil 5 davadan da oy birliğiyle suçlu bulup, mahkum etti.

Mahkeme, katil Altundağ, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Dün bu kararı açıklayan Mahkeme, verilen cezayı açıklamak üzereyken, sanığın avukatının itirazı üzerine sosyal tahkikat raporu sunulması için bugüne ertelenmişti.

Ağır Ceza Mahkemesi heyeti bugün yaptığı duruşmada, Sosyal Hizmetler Dairesi Gazimağusa Şube Amiri Hacer Okyay, sosyal tahkikat raporunu mahkemeye sundu.

Savcı Emine Taşkın, tanzim edilmiş raporu, mahkemeye sunan tanık şube amiri Hacer Okyay’a sorular yöneltti. Okyay da, sanığın durumu ve ailevi durumunu içeren rapor ile ilgili bilgiler verdi.

Sanık Avukatı, raporun itilaf konusu olduğuna işaret ederek, itiraz etti. Ancak mahkeme raporu emare olarak kabul etti ve emare 195 olarak kaydetti.

Mahkemenin ertelenmesi talebi kabul edilmemesi ve ceza takdiri için 14.00’e ertelenmesi üzerine savunma avukatı yasal haklarının istinafta aranmasının saklı olduğunu söyledi.