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Haberde, Rum hükümetinin karar doğrultusunda açıklama yapmasının beklendiği de ifade edildi.

Gazete, mahkemenin yayımladığı bilgilendirme notunda, dava başvurusunun geçmişine ve AB Komisyonu’nun 12 Nisan 2021 tarihli kararından etkilenenlerin başvurusuna yer verdiğini belirtirken kararın açıklanmasının ardından mahkeme tarafından basın bildirisi yayınlanacağını vurguladı.

Fileleftheros gazetesi, “Hellimin Geleceği Bugün Belirleniyor” başlığı altında verdiği haberinde, AB Genel Mahkemesi’nin, Kıbrıs’ta üretilen hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (PDO) tesciline ilişkin yapılan itirazları bugün karara bağlayacağını yazdı.

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