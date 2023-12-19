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Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

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Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 18 Aralık’ta Güney Kıbrıs’tan 10 euroya aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını söyledi.

Polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 18 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Metehan Sınır Kapısı civarından ülkeye giriş yaparken, görevli askerler tarafından yakalandığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde uyuşturucu bulunması üzerine durumun narkotik şubeye bildirildiğini açıkladı. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare alındığını belirtti.

“Uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

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