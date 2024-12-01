KTHES açıklaması şöyle:

Son zamanlarda ve aylarda Sağlık Bakanlığı'nın tutum ve davranışlarının sağlık sistemimizin dinamiklerini bozmaya başladığı bilinen bir gerçektir.

Sağlık Bakanlığı, yıllardır düzene konmuş fakat personel eksikliğine bağlı aksaklık yaşayan servislere personel almak ve takviye yapmak yerine, servis aktarmaları yaparak işleyişi bozmakta ve böylesi uygulamalara devam etmektedir.

Bakanlık yetkilileri "ben yaparım olur" zihniyeti ile hareket etmeye ve servis dinamikleri ile oynamaya devam etmekte ve işleyişi bozmaktadırlar.

Bakanlığın son hamlesi, Ortopedi Servisi’ne ve plastik cerrahi servisine yönelik olmuştur.

Plastik cerrahi branşı, cerrahi servisinde görev yapmakta iken, bakanın emri ve talimatıyla kısmi olarak Ortopedi Servisi’ne yatışları yapılmaya başlanacaktır.

Bu durum, sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalara neden olacağı ve hem hastalarımızı hem de sağlık çalışanlarımızı olumsuz etkileyeceği bir gerçektir.

Sağlık Bakanlığı'nın bu tür kararları alırken, servislerin dinamiklerini ve personel ihtiyacını göz önünde bulundurması gerekmektedir. Aksi takdirde, sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar devam edecek ve sistemin işleyişi daha da bozulacaktır.

Her zaman olduğu gibi bugün de böylesine yanlış ve hatalı kararların karşısında olacağımızı bildirirken, yarın yani 2 Aralık Pazartesi günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde spesifik olarak ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Servisi’nde grev kararı aldığımızı duyururuz.

Grevimiz saat 07:00' de Tüm hemşirelik hizmetleri verilmeyerek başlayacaktır. Grevimizin süresi, Bakanlığın tutumuna göre değişecektir.

Basın açıklamamız saat 11:00'da hastane önünde yapılacaktır.