Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Deniz Bayaslı Komite Başkanı olurken, birinci Asbaşkanlığa Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Velican Köleli, ikinci Asbaşkanlığa ise Yakın Doğu Üniversitesi’nden Çağla Özel getirildi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, komitenin dün gerçekleştirilen ilk yüz yüze toplantısında, komite yetkili organlarının belirlendiğini kaydetti.

Komite yetkili organları şu isimlerden oluştu:

“Genel Sekreter, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Alara Çiçek Timirli, yazman Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden İremgül Ayyürü, sosyal etkinlikler sorumluları Girne Amerikan Üniversitesi’nden Senem Ahmad, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Duygu Emiroğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nden Esra Solmaz, uluslararası ilişkiler sorumlusu Girne Amerikan Üniversitesi’nden Nazlı Oğuz, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden Cansu Kösen, eğitim etkinlikleri sorumlusu Yakın Doğu Üniversitesi’nden Teoman Cesur, eğitim etkinlikleri ve medya sorumlusu Kıbrıs Aydın Üniversitesi’nden Mürşide Yağmahan, sayman, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden İlayda Barlas ve Meryem Samsum.”