Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Polis Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, birliğin faaliyetleri ve yasal çerçevesi hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyaret hakkında yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, ziyarette “görsel ve yazılı basında hemşire olmayan kişilerin işlediği suçların ‘hemşire’ sıfatıyla yansıtılması” sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yapılacak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde hemşire olmayan bir kişinin işlediği suçun basına “hemşire” olarak yansıtıldığını kaydeden Özgöçmen, konu hakkında dün suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Özgöçmen, “Bizler gibi özveri ve sorumluluk gerektiren meslekleri icra eden tüm polis mensuplarına görevleri ve emekleri nedeniyle teşekkür eder, kabulleri ve misafirperverlikleri için Polis Genel Müdürü Sayın Ali Adalıer’e teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.