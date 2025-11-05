Bahar SANCAR Yazdı...

Siyaset, halkın sesini duyurmak, adalet ve hakkaniyetle yönetmek için yapılır…

Üyesi olduğunuz partinin ve ülkenin ortak menfaatleri çerçevesinde halka hizmet etmek için çaba gösterilir…

Ama ne yazık ki bizde bazı isimler için siyaset, ŞOV sanatı haline geldi…

İzlem Gürçağ Altuğra, bu anlayışın son örneklerinden biri olarak karşımızda duruyor.

Bir zamanlar “hizmet” vurgusuyla sahneye çıkan Altuğra, bugün siyasetin dar hesaplarına sıkışmış bir görüntü sergiliyor.

Sözde Duruş, Gerçekte Sessizlik…

Ama Altuğra’nın sesi, sadece Parti içi muhalefet yaparak kendi siyasi pozisyonunu korumak ve muhalif kesimden şakşak almak için çıkıyor…

…

İnsanın nereden geldiğini unutmaması lazım…

İzlem hanım sahi kimin sayesinde milletvekili oldunuz?

Unuttuysanız hatırlamanızı tavsiye ederim…

…

Kimin sayesine Sağlık Bakanı oldunuz?

Sağlık Bakanlığı döneminizdeki başarısızlığınızı şimdi konuşmanın manası yok çünkü üzerinden iki yıl geçti!

Şimdi de bazı şer odaklarının güdümüyle üyesi ve milletvekili olduğunuz siyasi partinin başkanına ve üyelerine size yakışan ama makamınıza yakışmayan söylemlerle PRİM yapma derdindesiniz!

Bu ikiyüzlü duruş, sadece kendi siyasi kariyerinize zarar veriyor…

Ulusal Birlik Partisi geçmişinde bu tür vakalar çok gördü. Hepsi de tarihin tozlu raflarında unutuldu: KAHRAMAN OLAMADI…

Siz de olamayacaksınız…

…

Kamuoyunun güvenini kaybeden bir siyasetçinin, “ben doğru yoldayım” demesi sadece bir kendini avutmadır.

Halk, yapay söylemlerden, hazırlıklı cümlelerden, basın önünde sergilenen “yüksek” tavırlardan bıktı…

Özellikle son yapılan açıklamalar bu ülkede siyasetin nasıl kişisel çıkarların çatıştığında kirletildiğini bir kez daha göstermiştir…

Madem Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Genel Başkanından bu kadar rahatsızsınız UBP’DEN de MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA EDİN!

Halkın vergileriyle aldığınız maaşınızı almayın!

Siz, sizi eleştiren herkesi düşman belleyecekseniz, eleştiriyi kaldıramayacaksanız o zaman oturduğunuz koltuğu taşıyamıyorsunuz demektir!

Ulusal Birlik Partililerin oylarıyla oturduğunuz o makamda kişisel hırslarınız ve arzularınız doğrultusunda meclise girmemek gibi bir hakkınız yoktur!

…

Hesap makinesi ile yaptığınız siyasetiniz ile bir grup insanı kandırabilirsiniz…

Ama biz yemeyiz!

Bu arada “Uçmak” yeni hobiniz olmuş…

Hayırlı olsun!

…

Alkış bitti perde kapandı: O kadar “Cesur” ve “Erdemli” olduğunuzu iddia ediyorsanız az önce de dediğim gibi hem UBP’den hem de Milletvekilliğinden istifa edin!

Sonra da hangi partide siyaset yapmak istiyorsanız, söylemeleriniz nereye yakışıyorsa orada siyaset yapmaya devam edebilirsiniz…

Eski dostlarınız sizi geri çevirmeycektir…