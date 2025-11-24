BAHAR SANCAR YAZDI…

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis açıklamaları ile gerilimi tırmandırmaya devam ediyor…

Ve her zamanki gibi, “çözüm şartı” adı altında çözümsüzlüğü körükleyen, Kıbrıs Türk halkını yok sayan bir açıklamayla karşımıza dikildi.

Ne dedi?

“Kıbrıs’ta çözüm ancak garantilerin kaldırılması ve Türk askerlerinin çekilmesiyle mümkündür.”

Bu cümle bile, Rum tarafının hâlâ 1974 öncesi hayallerle yaşadığını, Ada’nın gerçeklerinden tamamen koptuğunu, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hiçe sayan bir zihniyette ısrar ettiğini göstermeye yetiyor…

Tarihi bilmiyorsan, hatırlatalım!

1963 Kanlı Noel…

11 yıl süren saldırılar…

Erenköy, Boğaziçi, Geçitkale katliamları…

Köylerin kuşatılması, insanların toplu mezarlara gömülmesi…

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun adayı “Enosis” için bir savaş alanına çevirmesi…

…

Rumların soykırımına son vermek, adada barış ve huzur ortamını sağlamak için Türk askeri geldi…

Barışı getirdi…

Bu yüzden bugün hala ayakta, özgür, eşit ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz…

Türk askeri sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da güvenliğinin teminatı oldu…

Çünkü EOKA terör örgütü Kıbrıslı Rumlar arasında da katliam yaptı!

Hristodulidis’in unuttuğu, daha doğrusu unutturmak istediği gerçek budur…

…

Bugün Türk askerinin adadan çekilmesini isteyen herkesin niyeti bellidir:

Kıbrıs Türkü’nü yeniden “azınlık”, yeniden “korumasız”, yeniden “hedef” hâline getirmek...

Garantilerin kaldırılmasının arzulanması, Rum tarafının “tek otorite” olma hayalinin önünü açmak içindir…

Türk askeri bu ada üzerinde sadece güvenlik değil, barışın kendisidir…

Bugün 1974’ten bu yana adada tek bir kurşun patlamıyorsa bunun sebebi bellidir…

Hristodulidis’in “Türk askerinin olmadığı çözüm” dediği şeyin adı çözüm değil, teslimiyet planıdır…

Kıbrıs Türk halkı bunu 2004’te de gördü, bugün de görüyor…

…

Ada’da artık geri dönüşü olmayan bir gerçek var: İki Ayrı Devlet…

Rum tarafı bunu kabul etmese de, uluslararası arenada sürekli perdelemeye çalışsa da, sahadaki gerçek değişmiyor…

Kıbrıs Türk halkı, kendi devletine sahiptir…

Egemenliğinden de, güvenliğinden de, garantilerinden de geri adım atmaz…

Hristodulidis’in açıklamaları, çözüm niyeti olmadığını; tam tersine, Kıbrıs Türklerini yok sayan eski kafalı politikasını sürdürdüğünü gösteriyor…

…

Bay Hristodulidis’e son sözüm şu: çözüm eşitlikle olur, dayatmayla değil!

Eğer gerçekten çözüm istiyorsa, önce şu üç gerçeği kabul edecek:

Kıbrıs Türk halkı egemen bir halktır…

Garantiler, bu adanın barış sigortasıdır…

Türk askeri güvenliğin teminatıdır ve bunun alternatifi yoktur…

Hristodulidis’in istediği gibi bir Kıbrıs, geçmişte denendi; sonuçları kan, gözyaşı ve zulüm oldu…

…

Çözüm, ancak gerçeklerle yüzleştiğinizde mümkündür Hristodulidis…

Hayallerle değil!